Путин должен будет делать выбор: какой сигнал Трамп дал России и когда может усилить давление

Комментируя войну в Украине, Дональд Трамп заявил, что иногда надо "дать возможность сторонам продолжать сражаться". В то же время он в очередной раз подчеркнул, что эта война является тяжелой для Владимира Путина.

Однако, по словам американского лидера, "последней капли", которая докажет, что Путин не готов закончить войну с Украиной, не будет. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, что означают новые заявления Трампа и что может заставить его надавить на Россию.

Какой сигнал Трамп дал России?

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко не видит в заявлениях Трампа сигнала о том, что Соединенные Штаты будут держаться в стороне от войны России против Украины.

Дело в том, объяснил он, что Трамп уже сделал несколько дипломатических ходов, которые не были успешными. Речь идет, в частности, об инициативе встретиться с Путиным в Будапеште, которую пришлось отменить из-за ультимативных требований России. Хотя параллельно по крайней мере информационно снова активизировалась площадка Турции.

Заметим, о возможности проведения мирных переговоров в Турции заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По его словам, три раунда переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле дали ощутимые результаты, речь идет прежде всего об обмене пленными. Поэтому в Турции верят, что дипломатия остается единственным способом для мирного завершения войны.

Вторым дипломатическим ходом, который тоже не дал успехов, была встреча Трампа и Си Цзиньпина, ведь Пекин так и не дал необходимого сигнала о необходимости деэскалации и прекращения российской агрессии. И, по словам политолога, Трамп фактически показал, что дипломатические ресурсы быстро надавить на Путина сейчас исчерпаны.

Но это не означает, подчеркнул он, что будет остановлена тема санкций.

Поэтому в нынешней ситуации, я думаю, что Трамп осознает, что российская сторона будет пытаться продолжать наступательные действия, но одновременно, когда он говорит о необходимости дать продолжить воевать – это определенный сигнал россиянам, что асимметричные шаги будут продолжаться,

– сказал Чаленко.

Следовательно, подытожил он, удары по России, в том числе и по Московской области, являются показателем того, что Путина теперь будут доводить до правильной дипломатической позиции благодаря ресурсам, которые имеет Украина и которые в дальнейшем будут наращиваться.

Что может заставить Трампа надавить на Россию?

Глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рибачук также считает, что Трампу не удалось прийти к какому-то согласию с Си Цзиньпином по усилению давления на Россию.

И, по его словам, похоже, что лидер США уже немного устал проявлять инициативу с целью завершения войны в Украине. Поэтому вместо того, чтобы выдвинуть России требование, Трамп просто говорит: "Надо дать им возможность сражаться". Для человека, который невероятно мечтает о Нобелевской премии мира, это очень странный подход.

Конечно, Путин это воспринимает как возможность еще 3 – 4 месяца пробовать дожать Украину. Я уверен, что он дожмет сам себя, но с точки зрения тех сигналов, которые считываются Кремлем, такие заявления Трампа точно не заставляют Путина дрожать,

– подчеркнул Рибачук.

В то же время он отметил, что у Трампа сейчас самый низкий рейтинг за все времена его первого и второго президентства. Подавляющее большинство американцев, в том числе и республиканцев, не довольны ни его внутренней, ни внешней политикой.

По мнению Рибачука, президент США не может дальше допускать возможность того, что его будут воспринимать как слабого лидера, пытающегося во всем поддакивать Путину, которого не любят рядовые американцы и считают его агрессором и убийцей.

Поэтому, возможно, с очень прагматичной точки зрения Трамп будет вынужден делать какие-то шаги,

– заявил аналитик.

Однако пока, добавил он, Трамп продолжает любимую игру, в рамках которой были сделаны несколько поездок и состоялось событие года – встреча с китайским лидером.

Сколько времени Трамп дал Путину на размышления?

Политолог Игорь Рейтерович заявил, что готовность Трампа применить против России дополнительные санкции будет зависеть от действий Кремля. Ведь Украина демонстрирует готовность к поиску компромиссов.

Американский лидер ждет чего-то подобного от России. Однако, по его мнению, Кремль сейчас вряд ли такие сигналы передаст, поэтому Трамп дальше будет смотреть, как будет развиваться ситуация. Ведь с 21 ноября заработают объявленные антироссийские санкции.

По его словам, эти санкции уже оказывают определенное влияние, поскольку даже некоторые китайские компании немного приостанавливают покупку российской нефти, выжидая и пытаясь понять, чем это может закончиться.

Если после 21 ноября санкции вступают в силу и Россия не меняет свои планы, продолжает делать то, что делает – то Трампу уже в декабре надо объявлять о чем-то другом,

– считает Рейтерович.

То есть, подытожил он, Трамп дает Путину возможность решить до этого времени.

Какой сильный рычаг давления на Россию есть у Трампа?

Игорь Рейтерович заметил, что у США на самом деле есть один очень хороший инструмент давления на Россию – рынок криптовалюты. И это не потребует объявления каких-то дополнительных санкций, Трамп сможет сделать все опосредованно.

По его словам, Трамп помиловал одного известного криптовалютчика, а также дает возможность выйти на свободу тем, кто был ранее задержан. Через этих людей правоохранительные органы США смогут влиять и контролировать каким-то образом рынок криптовалют.

Я даже больше скажу: для россиян рынок криптовалют – это сейчас такой серый кошелек, который они по максимуму используют и потеря которого нанесет просто колоссальный удар по ним,

– отметил политолог.

Ведь, напомнил Рейтерович, кремлевский посланник Кирилл Дмитриев летал в США, в частности, с просьбой или попыткой получить какие-то заверения, что по криптовалютам удар не будет нанесен. Насколько известно, он таких заверений не получил. То есть американцы оставили этот вопрос открытым.

