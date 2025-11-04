Путін муситиме робити вибір: який сигнал Трамп дав Росії та коли може посилити тиск

Коментуючи війну в Україні, Дональд Трамп заявив, що іноді треба "дати можливість сторонам продовжувати битися". Водночас він укотре наголосив, що ця війна є важкою для Володимира Путіна.

Однак, за словами американського лідера, "останньої краплі", яка доведе, що Путін не готовий закінчити війну з Україною, не буде. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, що означають нові заяви Трампа та що може змусити його натиснути на Росію.

До речі Трамп відповів, чому мита не можуть змусити Путіна закінчити війну

Який сигнал Трамп дав Росії?

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко не вбачає у заявах Трампа сигналу про те, що Сполучені Штати триматимуться осторонь війни Росії проти України.

Річ у тім, пояснив він, що Трамп уже здійснив кілька дипломатичних ходів, які не були успішними. Йдеться, зокрема, про ініціативу зустрітися з Путіним у Будапешті, яку довелося скасувати через ультимативні вимоги Росії. Хоча паралельно принаймні інформаційно знову активізувався майданчик Туреччини.

Зауважимо, про можливість проведення мирних переговорів у Туреччині заявив глава МЗС країни Хакан Фідан. За його словами, три раунди переговорів між делегаціями України та Росії в Стамбулі дали відчутні результати, йдеться насамперед про обмін полоненими. Тож у Туреччині вірять, що дипломатія залишається єдиним способом щодо мирного завершення війни.

Другим дипломатичним ходом, який теж не дав успіхів, була зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна, адже Пекін так і не дав необхідного сигналу щодо необхідності деескалації і припинення російської агресії. І, за словами політолога, Трамп фактично показав, що дипломатичні ресурси швидко натиснути на Путіна наразі вичерпані.

Але це не означає, наголосив він, що буде зупинено тему санкцій.

Тому в нинішній ситуації, я думаю, що Трамп усвідомлює, що російська сторона намагатиметься продовжувати наступальні дії, але водночас, коли він говорить про необхідність дати продовжити воювати – це певний сигнал росіянам, що асиметричні кроки триватимуть,

– сказав Чаленко.

Отже, підсумував він, удари по Росії, зокрема й по Московській області, є показником того, що Путіна тепер доводитимуть до правильної дипломатичної позиції завдяки ресурсам, які має Україна та які надалі нарощуватимуться.

Трамп дав Путіну чіткий сигнал: дивіться відео

Що може змусити Трампа натиснути на Росію?

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук також вважає, що Трампу не вдалося дійти якоїсь згоди із Сі Цзіньпіном щодо посилення тиску на Росію.

І, за його словами, схоже, що лідер США вже трохи втомився проявляти ініціативу з метою завершення війни в Україні. Тож замість того, щоб висунути Росії вимогу, Трамп просто каже: "Треба дати їм можливість битися". Для людини, яка неймовірно мріє про Нобелівську премію миру, це дуже дивний підхід.

Звичайно, Путін це сприймає як можливість ще 3 – 4 місяці пробувати дотиснути Україну. Я впевнений, що він дотисне сам себе, але з погляду тих сигналів, які зчитуються Кремлем, такі заяви Трампа точно не змушують Путіна тремтіти,

– наголосив Рибачук.

Водночас він зауважив, що у Трампа зараз найнижчий рейтинг за всі часи його першого і другого президентства. Переважна більшість американців, зокрема й республіканців, не задоволена ні його внутрішньою, ні зовнішньою політикою.

На думку Рибачука, президент США не може далі допускати можливість того, що його сприйматимуть як слабкого лідера, що намагається в усьому піддакувати Путіну, якого не люблять пересічні американці та вважають його агресором і вбивцею.

Тому, можливо, з дуже прагматичного погляду Трамп буде змушений робити якісь кроки,

– заявив аналітик.

Однак поки що, додав він, Трамп продовжує улюблену гру, в рамках якої було здійснено кілька поїздок та відбулася подія року – зустріч із китайським лідером.

Чому Трамп буде змушений вжити кроків щодо Росії: дивіться відео

Скільки часу Трамп дав Путіну на роздуми?

Політолог Ігор Рейтерович заявив, що готовність Трампа застосувати проти Росії додаткові санкції залежатиме від дій Кремля. Адже Україна демонструє готовність до пошуку компромісів.

Американський лідер чекає чогось подібного від Росії. Проте, на його думку, Кремль зараз навряд чи такі сигнали передасть, тому Трамп далі дивитиметься, як розвиватиметься ситуація. Адже з 21 листопада запрацюють оголошені антиросійські санкції.

За його словами, ці санкції вже мають певний вплив, оскільки навіть деякі китайські компанії трохи призупиняють купівлю російської нафти, вичікуючи й намагаючись зрозуміти, чим це може закінчитися.

Якщо після 21 листопада санкції набувають чинності й Росія не змінює своїх планів, продовжує робити те, що робить – то Трампу вже у грудні треба оголошувати про щось інше,

– вважає Рейтерович.

Тобто, підсумував він, Трамп дає Путіну можливість вирішити до цього часу.

Коли Трамп може посилити тиск на Путіна: дивіться відео

Який сильний важіль тиску на Росію має Трамп?

Ігор Рейтерович зауважив, що у США насправді є один дуже гарний інструмент тиску на Росію – ринок криптовалюти. І це не потребуватиме оголошення якихось додаткових санкцій, Трамп зможе зробити все це в опосередкований спосіб.

За його словами, Трамп помилував одного відомого криптовалютника, а також дає можливість вийти на волю тим, хто раніше був затриманий. Через цих людей правоохоронні органи США зможуть впливати і контролювати якимось чином ринок криптовалюти.

Я навіть більше скажу: для росіян ринок криптовалют – це зараз такий сірий гаманець, який вони по максимуму використовують і втрата якого завдасть просто колосального удару по них,

– зазначив політолог.

Адже, нагадав Рейтерович, кремлівський посланець Кирило Дмитрієв літав до США, зокрема, з проханням або спробою отримати якісь запевнення, що по криптовалютах удару не буде завдано. Наскільки відомо, він таких запевнень не отримав. Тобто американці залишили це питання відкритим.

Які ще заяви зробив Трамп про війну?