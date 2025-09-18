Дональд Трамп сделал новое странное заявление о войне в Украине. Он сказал, что может быть и жестким, но сейчас якобы не время просить Путина о перемирии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о Путине и Украине 18 сентября?

Улетая в США, Трамп не делал дополнительных комментариев после пресс-конференции. Но потом президент США высказался на борту Air Force One.

Не кажется, что сейчас время просить Путина о перемирии. Если мне придется требовать прекращения огня, я приму жесткие меры. Нужно и в дальнейшем снижать цены на нефть,

– сказал Трамп.

Он сослался на Стармера, мол, тот соглашается, что Европа должна прекратить покупать нефть у России.

Напомним! 13 сентября Трамп поставил условие. США готовы ввести санкции против России, но нужно, чтобы это сделали и страны НАТО. А также ЕС должен прекратить покупать российскую нефть. 18 сентября Bloomberg написали, что Европа хочет ускорить постепенный отказ от российского сжиженного природного газа.

Другие заявления Трампа об Украине