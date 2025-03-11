Трамп сказал, что будет делать, если Россия не согласится на прекращение огня
- Дональд Трамп надеется, что Россия согласится на 30-дневную остановку огня, как и Украина.
- Президент США рассказал, что будет, если Путин откажется.
Президент США выразил надежду, что Россия так же, как и Украина, согласится на 30-дневное прекращение огня. Трамп ответил, что будет делать, если Путин не пойдет на перемирие.
11 марта по итогам переговоров с США в Джидде Украина согласилась на полное прекращение огня в течение 30 дней. Дональд Трамп сказал, что будет говорить с Путиным. Президент США заявил, что было бы здорово, если бы он согласился на перемирие, передает 24 Канал.
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Что сказал Трамп
Если мы не заставим Россию прекратить огонь, то все будет, продолжаться, люди будут гибнуть дальше, много люди,
– сказал Трамп.
Политик рассказал, что 11 марта и 12 марта у американской стороны запланированы встречи с россиянами.
Кстати, росСМИ пишут, что разговор Трампа и Путина запланирован на пятницу. Отмечается, что она будет иметь гораздо больший формат, чем обычный телефонный звонок.