11 березня за підсумками переговорів зі США у Джидді Україна погодилася на повне припинення вогню протягом 30 днів. Дональд Трамп сказав, що говоритиме із Путіним. Президент США заявив, що було б чудово, якби він погодився на перемир'я, передає 24 Канал.

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Що сказав Трамп

Якщо ми не змусимо Росію припинити вогонь, то все триватиме, люди гинутимуть далі, багато людей,

– сказав Трамп.

Політик розповів, що 11 березня та 12 березня в американської сторони заплановані зустрічі з росіянами.

До слова, росЗМІ пишуть, що розмова Трампа і Путіна запланована на п'ятницю. Зазначається, що вона матиме значно більший формат, ніж звичайний телефонний дзвінок.