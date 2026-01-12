У Зеленского нет карт, есть только я, – Трамп
- Трамп заявил, что Зеленский никогда не имел реальных козырей в переговорах по войне с Россией.
- Президент США утверждает, что без его вмешательства конфликт мог бы перерасти в Третью мировую войну.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз обратил внимание на важность своей роли на международной арене. Так, глава Белого дома откровенно заявил, что Владимир Зеленский якобы "никогда не имел реальных козырей" в переговорах по войне с Россией – и не имеет их сейчас.
О таком американский лидер сказал в интервью для журналиста New York Times Дэвида Э. Сангера, передает 24 Канал.
Что сказал Трамп в отношении Зеленского?
Напомним скандальную встречу президентов Украины и США в Овальном кабинете, состоявшуюся в феврале 2025 года и запомнившуюся, в частности, словами Трампа об отсутствии "карт" на руках у Владимира Зеленского.
Тогда президент США говорил, что Украина не может ставить условия в мирном урегулировании войны, ведь, мол, держит оборону исключительно благодаря поддержке партнеров. Кроме того, американский лидер отмечал, что Зеленский якобы забывает благодарить за помощь, когда сам "не имеет никаких козырей".
У него их не было с первого дня. И сейчас тоже нет,
– ответил Трамп на вопрос журналиста о том, изменилась ли ситуация за последний год.
На просьбу объяснить, что именно это означает для Украины, Трамп заявил, что "у него (Зеленского, – 24 Канал) только одно преимущество – Дональд Трамп".
Он добавил, что без его личного участия конфликт уже давно перерос бы в Третью мировую войну, а нынешняя ситуация, по его мнению, была бы "полной катастрофой" для Украины и Европы.
Если бы я не вмешался, все пошло бы очень плохо. Теперь такого не будет,
– подчеркнул американский лидер.
На вопрос о конкретных сроках завершения войны Трамп ответил, что четкого графика нет, но администрация, по его словам, делает все возможное, чтобы достичь результата как можно скорее.
Как Трамп относится к Путину и Зеленскому?
Президент США за время полномасштабного вторжения России в Украину постоянно менял свою позицию в отношении руководителей России и Украины.
В частности, еще в начале декабря Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, заявив о своем разочаровании украинским президентом.
В то же время недавно аналитики отмечали, что упрямство Путина в мирных переговорах раздражает Трампа и заставляет его подозревать умышленное затягивание переговоров со стороны Москвы.