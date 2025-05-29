Такого никто не ожидал: какое неожиданное заявление озвучил Трамп

Дональд Трамп изменил свою риторику. Он заявил, что Владимир Путин "похоже сошел с ума" и пригрозил крахом России, если глава Кремля не откажется от желания захватить Украину, но даже не это испугало россиян.

Видно, что президент США недоволен действиями России. Такое мнение 24 Каналу политолог-американистка Александра Филипенко, добавив, что Трамп впервые сказал, что не понимает, что произошло с Путиным.

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Трамп озвучил неожиданное заявление

Трамп резко изменил риторику после обстрелов Украины. Россия в очередной раз провела массированную атаку на мирные города и убила невинных людей. Тогда Трамп написал, что имел хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним что-то изменилось.

Похоже Трамп начал слушать спецслужбы, которые предупреждают о наступлении российских войск. Американская разведка не видит никаких признаков того, что Россия хочет остановиться. Май 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев по количеству обстрелов.

На этом фоне заявление Дональда Трампа стало неожиданностью. Никто не ожидал услышать, что продолжение наступления приведет к краху России. Это может означать несколько больше, чем даже увеличение помощи Украине,

– отметила Александра Филипенко.

США до сих пор поставляют оружие, но, вероятно, это может выйти за пределы соглашения об ископаемых. Трамп намерен сам выбирать как действовать. Сейчас мы наблюдаем за тем, что сделает американский лидер.

К каким шагам готов Трамп

Как известно, Россия обещала прислать "меморандум" Украине, чтобы лучше понять, в каком направлении движутся мирные переговоры. Вполне вероятно, что даже без этого документа Трамп изменит свое отношение к российской агрессии, а вместе с этим – формат поведения США.

Это может быть не просто оружие, а нечто большее. Возможно, мы увидим новые санкции не только со стороны сената, конгресса, а непосредственно от Белого дома. Тогда станет очевидным, что Белому дому не нужен никакой "меморандум", потому что действия России говорят громче,

– подчеркнула Александра Филипенко.

Очевидно, что Россия атакует мирные города, продолжает наносить удар за ударом – это ее настоящие действия, а не формулировки и заявления. Они ничего не стоят, потому что весь мир видит только увеличение количества ударов.