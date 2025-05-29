Видно, що президент США незадоволений діями Росії. Таку думку 24 Каналу політологиня-американістка Олександра Філіпенко, додавши, що Трамп вперше сказав, що не розуміє, що сталося з Путіним.

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Трамп озвучив несподівану заяву

Трамп різко змінив риторику після обстрілів України. Росія вкотре провела масовану атаку на мирні міста й вбила невинних людей. Тоді Трамп написав, що мав добрі стосунки з Путіним, але тепер з ним щось змінилося.

Схоже Трамп почав слухати спецслужби, які попереджують про наступ російських військ. Американська розвідка не бачить жодних ознак того, що Росія хоче зупинитися. Травень 2025 року став одним з найважчих місяців за кількістю обстрілів.

На цьому тлі заява Дональда Трампа стала несподіванкою. Ніхто не очікував почути, що продовження наступу призведе до краху Росії. Це може означати дещо більше, ніж навіть збільшення допомоги Україні,

– наголосила Олександра Філіпенко.

США досі постачають зброю, але, ймовірно, це може вийти за межі угоди про копалини. Трамп має намір сам вибирати як діяти. Зараз ми спостерігаємо за тим, що зробить американський лідер.

До яких кроків готовий Трамп

Як відомо, Росія обіцяла надіслати "меморандум" Україні, щоб краще зрозуміти, в якому напрямку рухаються мирні переговори. Цілком ймовірно, що навіть без цього документа Трамп змінить своє ставлення до російської агресії, а разом з цим – формат поведінки США.

Це може бути не просто зброя, а щось більше. Можливо, ми побачимо нові санкції не тільки з боку сенату, конгресу, а безпосередньо від Білого дому. Тоді стане очевидним, що Білому дому не потрібен ніякий "меморандум", бо дії Росії говорять гучніше,

– підкреслила Олександра Філіпенко.

Очевидно, що Росія атакує мирні міста, продовжує завдавати удар за ударом – це її справжні дії, а не формулювання та заяви. Вони нічого не вартують, бо весь світ бачить тільки збільшення кількості ударів.