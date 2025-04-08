Россияне бомбят как сумасшедшие, – Трамп об обстрелах Украины

Во время встречи с Нетаньяху в Овальном кабинете Трамп говорил и об Украине. Он критиковал россиян.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что сказал Трамп об Украине 7 апреля

Относительно российских ударов лидер Америки сказал так:

Я недоволен тем, что происходит с бомбардировкой, потому что они бомбят как сумасшедшие прямо сейчас. Они бомбят... Это ужасно.

Похожие мысли он уже высказывал, мол, россияне должны остановиться. Таким образом Трамп отреагировал на жестокий обстрел Кривого Рога.

Кроме этого, прозвучала и фраза, которую многие трактовали как "переселение жителей Газы" в Украину и Сирию. Впрочем, Трамп имел в виду сравнение трех стран, где идет война.

Также президент США прокомментировал введение новых пошлин. Как известно, России нет в списке стран, против которых ввели тарифы.

"Причина, почему мы не говорим о тарифах с Россией, заключается в том, что мы, по сути, не ведем дела с Россией", – сказал он.

Несмотря на это, Трамп обложил пошлиной и те страны, с которыми Америка не имеет бизнеса. В частности, необитаемые острова, заселенные только пингвинами.