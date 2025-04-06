Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Бриджит Бринк.

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Что написали в США об атаке по Украине 6 апреля

Госпожа посол проиллюстрировала публикацию картой тревог. На ней вся Украина была красная из-за взлета самолетов Ту и угрозы баллистики.

По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения об обстрелах нескольких городов,

– написала Бриджит Бринк.

Впрочем, и на этот раз некоторые пользователи заметили, что "ракеты со стороны России" – не то же, что "Россия запустила ракеты".

Напомним, жестокий удар россиян по Кривому Рогу госпожа посол прокомментировала довольно странно. Она не упомянула, кто виноват в обстреле.

"Ужасает то, что сегодня вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 раненых и 16 погибших, среди них 6 детей. Вот почему эта война должна завершиться", – высказалась чиновница.

Украинцы возмутились этим постом. Богдан Кротевич жестко прокомментировал слова Бриджит Бринк.

"Вы забыли, как пишется слово "Россия"? Или у вас отсутствует личное достоинство, что даже убийство Россией детей для вас недостаточно весомый аргумент, чтобы просто назвать зло злом", – написал "Тавр".

6 апреля Украина в трауре из-за жертв в Кривом Роге.