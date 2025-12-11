"Надо быть реалистом": Трамп снова призвал Зеленского провести выборы в Украине

Президент США Дональд Трамп снова заявил о необходимости проведения выборов в Украине. Он также призвал Владимира Зеленского "быть реалистом".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что на этот раз заявил Трамп?

Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому сейчас нужно быть реалистом.

Мне интересно, сколько еще времени должно пройти до выборов? 82% украинского народа требуют соглашения,

– добавил американский лидер.

В то же время Трамп не уточнил, откуда именно он взял такую статистику.

Также политик в очередной раз заговорил о коррупции и подчеркнул, что в Украине с этим огромная проблема.

Это не бросание тени на кого-то. Люди спрашивают: когда будут выборы? Будут ли они вообще? Или они просто собираются продолжать так дальше?

– сказал Дональд Трамп.

По его словам, сейчас пришло время закончить войну и это действительно можно сделать. Однако политик в очередной раз напомнил, что "для танго нужны двое".

Трамп также отметил, что европейские партнеры пригласили его на встречу в Европе в эти выходные. Как отметил президент, США примут решение об участии только после того, как получат нужную информацию, ведь "не хотят тратить время".

Почему все снова говорят о выборах?