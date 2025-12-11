"Треба бути реалістом": Трамп знову закликав Зеленського провести вибори в Україні

Президент США Дональд Трамп знову заявив про необхідність проведення виборів в Україні. Він також закликав Володимира Зеленського "бути реалістом".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що цього разу заявив Трамп?

Дональд Трамп заявив, що Володимиру Зеленському зараз потрібно бути реалістом.

Мені цікаво, скільки ще часу має минути до виборів? 82% українського народу вимагають угоди,

– додав американський лідер.

Водночас Трамп не уточнив, звідки саме він узяв таку статистику.

Також політик вкотре заговорив про корупцію та підкреслив, що в Україні з цим величезна проблема.

Це не кидання тіні на когось. Люди запитують: коли будуть вибори? Чи будуть вони взагалі? Чи вони просто збираються продовжувати так далі?

– сказав Дональд Трамп.

За його словами, зараз настав час закінчити війну і це дійсно можна зробити. Однак політик вкотре нагадав, що "для танго потрібні двоє".

Трамп також зазначив, що європейські партнери запросили його на зустріч у Європі цими вихідними. Як зазначив президент, США ухвалять рішення про участь лише після того, як отримають потрібну інформацію, адже "не хочуть марнувати час".

Чому всі знову говорять про вибори?