Что нужно знать о крайнем сроке, установленном Трампом для России: анализ Reuters

Трамп сократил срок, в течение которого Россия должна согласиться на перемирие с Украиной, с 50 дней до 10-12 дней. Если Россия не согласится, то столкнется со 100-процентными тарифами.

Свой срок в 50 дней Трамп составил 14 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что следует понимать о новом сроке ультиматума Трампа Путину?

Во время встречи 14 июля с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что дает российскому диктатору Путину 50 дней, чтобы согласиться на перемирие с Украиной.

Затем Трамп заявил журналистам, что разочарован президентом России Владимиром Путиным и что миллиарды долларов в американском оружии поступят в Украину. Он тогда уточнил, что за это будет платить НАТО.

"Мы собираемся ввести вторичные тарифы. Если мы не заключим соглашение в течение 50 дней, это очень просто, и они будут на уровне 100%", – заявил тогда Трамп.

Чиновник Белого дома заявил, что Трамп имел в виду 100% тарифы на российские товары, а также вторичные санкции против других стран, которые покупают ее энергоресурсы.