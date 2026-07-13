Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении боевых действий в Иране, – NYT

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. Этот шаг Трампа обострил конфликт между Капитолием и Белым домом.

Об этом сообщает The New York Times.

Что происходит между США и Ираном?

Как сообщает NYT, в письме, которое Дональд Трамп направил руководству Конгресса в пятницу, 10 июля, он отметил, что 7 июля американские военные нанесли "оборонительные удары по целям на территории Ирана".

По словам журналистов, это сообщение вновь обострило спор между Белым домом и Конгрессом США относительно полномочий американского президента продолжать военные действия против Ирана без одобрения законодателей.

Ранее обе палаты Конгресса уже проголосовали за то, чтобы обязать президента США прекратить боевые действия или получить разрешение на их продолжение. В то же время администрация Белого дома настаивает, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий в качестве главнокомандующего.

Напомним, 13 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возобновляют блокаду Ирана: она будет распространяться только на иранские суда и их клиентов.

При этом Ормузский пролив, по словам президента США, останется открытым. Вашингтон также будет получать компенсацию в размере 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через пролив.

Эти заявления Трампа прозвучали после того, как США нанесли очередную волну ударов по Ирану. Американские военные поразили около 140 военных объектов и использовали для этого самолеты, БПЛА и корабли, которые запускали высокоточные боеприпасы с суши и моря.

Среди целей были ракетные и беспилотные комплексы, военно-морские объекты, склады боеприпасов, узлы связи, а также прибрежные пункты наблюдения.