Трамп стремится к новому мировому порядку с разделением на сферы влияния между тремя империями, – NYT
- Президент США Дональд Трамп стремится трансформировать глобальное устройство, поделив мир на сферы влияния, что напоминает политику империй XIX века.
- Его подход вызывает беспокойство в Европе и Азии, особенно из-за стратегии в отношении России, Китая и возможных изменений в поддержке Тайваня.
- Трамп предложил план урегулирования войны, выгодный Кремлю, и проявляет интерес к приобретению Гренландии и укреплению влияния в Латинской Америке.
- Его риторика в отношении Китая и поддержки Тайваня вызывает беспокойство среди американских и тайваньских чиновников относительно будущей поддержки острова.
Президент США Дональд Трамп все четче демонстрирует стремление трансформировать глобальное устройство в сторону разделения мира на сферы влияния. Этот подход напоминает политику империй XIX века.
Его идеи вызывают беспокойство в Европе и Азии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью журналиста Эдварда Вонга для The New York Times.
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Трамп хочет кардинально изменить мировой порядок
Его стратегия относительно войны России против Украины, интерес Южной Америкой, Гренландией и Панамским каналом, а также риторика в общении с Китаем и Россией вызывают тревогу как в Европе, так и в Азии.
Трамп предложил план урегулирования войны, который, по оценкам экспертов, выгоден прежде всего Кремлю: он допускает сохранение российского контроля над частью оккупированных территорий Украины и одновременно предусматривает американский доступ к ее ресурсам – фактическое перераспределение страны по имперской логике.
Трамп отказался от ультимативного требования прекращения огня Россией. Его приверженность Путину и сомнительное отношение к НАТО усилили опасения европейцев относительно надежности США как союзника.
Как отмечает профессор международной политики Моника Даффи Тофт, лидеры вроде Трампа, Путина или Си Цзиньпина стремятся к "воображаемому прошлому", где великие державы делили между собой территории слабых. По ее мнению, риторика о "величии" часто маскирует попытки восстановить контроль над регионами.
Справка: термин "сферы влияния" возник во время Берлинской конференции 1884-1885 годов, когда европейские государства приняли официальный план раздела Африки.
Несмотря на заявления соратников Трампа о том, что тот "не имеет целостного видения мирового порядка" и Вашингтон не симпатизирует концепции сфер влияния, на практике действия Трампа – в частности намерения приобрести Гренландию, присоединить к США Канаду или создать в Латинской Америке что-то вроде места содержания депортированных – свидетельствуют об обратном.
Как Трамп может сломать американскую систему противодействия Китаю в Азии
Аналитики отмечают, что в своей внешней политике Трамп ведет себя так, будто ведет переговоры между "большими игроками", которые договариваются между собой – США, Китай и Россия.
Сомнения вызывает и его позиция по Тайваню: несмотря на юридическое обязательство поддерживать остров, Трамп склонен к позитивным заявлениям в адрес лидера КНР Си Цзиньпина. Это вызывает опасения у тайваньских и американских чиновников – не начнет ли он колебаться в вопросе поддержки Тайваня, которая является обязательной по закону, принятому Конгрессом.
Трамп заявляет, что хочет заключить соглашение с Китаем. Но будет ли она касаться только тарифов, или также охватит вопрос Тайваня и военного присутствия США в Азии – пока неясно, добавляет журналист.
"Пекин очень хочет большого соглашения с США относительно сфер влияния. И его первоочередной фокус – это Тайвань", – сказала Юнь Сун, аналитик по вопросам Китая в вашингтонском аналитическом центре Стимсона.
Во время визита Рубио в Суринам у него спросили, обсуждалось ли в администрации Трампа создание сфер влияния, в частности в Азии. Рубио, который придерживается более традиционных взглядов на внешнюю политику, чем Трамп, заверил, что Соединенные Штаты будут сохранять свои военные альянсы в Азии.
Мы не говорим о сферах влияния. Соединенные Штаты – это индо-тихоокеанская нация. У нас есть отношения с Японией, Южной Кореей, Филиппинами. И мы продолжим эти отношения,
– сказал он.
Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби во время слушаний в Сенате прямо заявил, что Тайвань "не представляет экзистенциальный интерес" для США. Он также подтвердил лишь общее намерение Вашингтона противодействовать влиянию Пекина, сказав: "Самое важное для США – не допустить регионального доминирования Китая".