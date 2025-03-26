Затронет всех: аналитик из Германии предупредил о последствиях действий Трампа и его команды

Администрация Дональда Трампа ищет пути, чтобы предвыборное обещание лидера США о скором завершении российско-украинской войны стало реальностью. Методы американских политиков, которые сейчас у власти, могут угрожать геополитическому положению в мире.

Стив Уиткофф вроде бы считает, что Владимир Путин не будет продолжать агрессию против Украины, если получит все, что хочет. Об этом 24 Каналу рассказал немецкий политолог, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд, отметив, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке перенял значительную часть российской риторики.

Смотрите также Переговоры Трампа и Путина: о чем договорились и как на это влияют события на Ближнем Востоке

Угроза мировой безопасности

Андреас Умланд подчеркнул, что проявление агрессивной политики Владимира Путина является лишь частью проблемы, ведь историческая имперская экспансия только усиливается безнаказанностью.

"В Москве не скажут, что им достаточно, а наоборот будут считать, если все сошло с рук, то значит можно начинать агрессию против других стран, в том числе и в отношении НАТО. А дальше прямая дорога к третьей мировой войне", – высказался он.

Политика умиротворения Путина

Политолог предположил, что Трамп пытается удовлетворить ожидания своих избирателей, ведь он обещал найти способ урегулировать российско-украинскую войну и обеспечить долгожданный мир.

Важно! Стивен Уиткофф заявил, что Россия якобы уже получила все, что хотела в Украине, и не намерена захватывать всю страну. Он также повторил российские нарративы о том, что Путин действует добросовестно, а главным препятствием для урегулирования войны назвал вопрос Крыма и оккупированных территорий. Уиткофф отметил, что такая позиция является частью политики Трампа, а не только его личным мнением.

Лидер США со временем, вероятно, понял, что россияне не готовы идти ни на какие компромиссы.

Теперь он использует метод, о котором говорил во время предвыборной кампании. Трамп применяет силу к тем, кто оказался более слабой стороной,

– сказал Андреас Умланд.

К сожалению, складывается впечатление, что лидер США действует со стороны силы не против России, а Украины. По мнению аналитика, это путь в тупик, ведь может создать серьезные угрозы для международной безопасности.

По его словам, такой подход администрации Трампа дает сигнал другим странам, что им надо мощно вооружаться, чтобы не повторить судьбу Украины.