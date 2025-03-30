Трамп анонсировал невиданную доселе бомбардировку Ирана

Дональд Трамп предложил Ирану заключить новую ядерную сделку. Она призвана гарантировать, что Тегеран не будет разрабатывать атомное оружие. Впрочем, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг предложение американца.

Во время телефонного интервью с NBC News 29 марта вечером Трамп пригрозил Ирану "бомбардировкой" и "вторичными тарифами", если страна не заключит ядерную сделку с США, передает 24 Канал.

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Трамп угрожает Ирану

Если они (Иран – 24 Канал) не заключат соглашение, – будет бомбардировка. Такая бомбардировка, которой они еще никогда не видели,

– заявил американский лидер.

По словам Трампа, сейчас представители США и Ирана ведут переговоры.

Однако в заявлении за 30 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отклоняет прямые переговоры с США о ядерной программе страны.

Напомним, что ранее Трамп дал Ирану два месяца на заключение новой ядерной сделки, угрожая последствиями в случае отказа.