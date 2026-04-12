Среди них Китай: Трамп приготовил наказание странам, которые поддерживают Иран
- Трамп объявил, что США введут 50% пошлины на товары стран, которые поддерживают Иран или поставляют ему военное оборудование.
- Президент США отметил, что Китай может быть среди стран, которые столкнутся с наказанием.
- В то же время он выразил сомнение в том, что Пекин помогает Ирану.
Дональд Трамп анонсировал наказание для стран, которые помогают Ирану. Президент США грозит ударить по ним высокими тарифами.
Американский лидер в комментарии для Fox News заявил, что США наложат 50 процентов пошлины на товары любой страны, которая поддерживает Иран или поставляет ему военное оборудование. Об этом пишет Clash Report.
Смотрите также Мир со слабым Трампом – каким он будет?
Как Трамп реагирует на возможную помощь Ирану со стороны Китая?
Дональд Трамп подтвердил, что среди стран, которые столкнутся с наказанием, может быть Китай.
В то же время президент США отметил, что не верит информации в СМИ о том, что Пекин якобы поставляет Тегерану системы ПЗРК. Политик выразил сомнение в том, что китайцы так поступили бы. Он допустил, что КНР могла лишь в начале "немного" помогать Ирану.
Но если мы поймаем любую страну, включая Китай, на поставке Ирану военного оборудования, она столкнется с 50% пошлиной,
– пригрозил Трамп.
Отдельно он высказал мнение, что китайские автомобили уничтожают Европу, потому что забирают бизнес у Mercedes и BMW. "В нашей стране нет китайских автомобилей", – похвастался политик.
В то же время Трамп закрывает глаза на очевидную помощь Ирану со стороны России
Еще в начале военной операции США против Ирана стало известно о том, что Россия предоставляет Тегерану разведывательные данные, которые тот использует для ударов по американским объектам.
Впрочем, в Вашингтоне фактически проигнорировали этот момент. Там лишь прислали Москве "мессендж" через Стива Уиткоффа больше так не делать.
Недавно появилась новость о том, что Россия передала Ирану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля, охватывающие информацию о 50 – 53 гражданских объектах.
Кремль не ограничивается передачей только разведданных. Он также поставляет Тегерану модернизированные "Шахеды", усовершенствованные во время боевых действий в Украине. Масштабы этих поставок и способ транспортировки остаются неизвестными.
Президент Зеленский заявил, что США игнорируют доказательства сотрудничества России и Ирана. Политик считает, что причина такой реакции – доверие действующей американской администрации к Путину. Он также отметил, что Вашингтон недостаточно понимает реальные намерения России.