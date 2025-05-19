Трамп устал и разочарован, – Белый дом о войне в Украине

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп разочарован обеими сторонами во время переговоров. Такое заявление пресс-секретарь сделала накануне разговора Трампа и Путина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Трамп устал от Украины и России

Ливитт объяснила, что Трамп хочет добиться прекращения огня и положить конец войне России против Украины. Так она прокомментировала предстоящий телефонный разговор Трампа и Путина.

Он устал и разочарован в обеих сторонах конфликта. Президент и его команда приложили огромные усилия, чтобы решить эту очень сложную войну, которая началась из-за слабости предыдущей администрации,

– сказала пресс-секретарь Белого дома.

Следует сказать, что это не первое заявление об "усталости" Америки – похожие слова звучали и раньше.

Интересно, что в этот день о переговорах высказался и Джей Ди Вэнс. Он сказал, что Путин не знает, как завершить войну. А если Россия не готова участвовать в переговорах, то Америка "должна сказать, что это не наша война". То есть выйти из переговорного процесса, о чем уже не раз говорилось ранее.

Сам Трамп ранее говорил: если они с Путиным ничего не смогут решить, "это будет очень интересно".