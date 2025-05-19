Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
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Что Вэнс заявил о президенте России
Вице-президент Соединенных Штатов оценил способность российского диктатора закончить войну с Украиной.
Похоже, Путин не совсем понимает, как выйти из этой войны,
– заявил он.
Джей Ди Вэнс также намекнул, что завершение войны зависит от Кремля. Он отметил, что США могут выйти из переговоров по миру в Украине.