Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что Вэнс заявил о президенте России

Вице-президент Соединенных Штатов оценил способность российского диктатора закончить войну с Украиной.

Похоже, Путин не совсем понимает, как выйти из этой войны,

– заявил он.

Джей Ди Вэнс также намекнул, что завершение войны зависит от Кремля. Он отметил, что США могут выйти из переговоров по миру в Украине.