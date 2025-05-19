Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.
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Що Венс заявив про президента Росії
Віцепрезидент Сполучених Штатів оцінив спроможність російського диктатора закінчити війну з Україною.
Схоже, Путін не зовсім розуміє, як вийти з цієї війни,
– заявив він.
Джей Ді Венс також натякнув, що завершення війни залежить від Кремля. Він зауважив, що США можуть вийти з переговорів щодо миру в Україні.