Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

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Що Венс заявив про президента Росії

Віцепрезидент Сполучених Штатів оцінив спроможність російського диктатора закінчити війну з Україною.

Схоже, Путін не зовсім розуміє, як вийти з цієї війни,

– заявив він.

Джей Ді Венс також натякнув, що завершення війни залежить від Кремля. Він зауважив, що США можуть вийти з переговорів щодо миру в Україні.