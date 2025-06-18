Трамп утверждает, что снова говорил с Путиным

Дональд Трамп заявил, что снова имел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Коммуникация, по словам президента США, состоялась 17 июня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время брифинга с журналистами.

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Что Трамп рассказал о новом телефонном разговоре с Путиным

Дональд Трамп отметил, что во время телефонного разговора 17 июня Владимир Путин предложил ему помощь в роли посредника в конфликте между Ираном и Израилем.

Я ему ответил: сделай мне одолжение – будь посредником у себя. Давай сначала займемся Россией, хорошо?

– заявил президент США.

Американский лидер сказал российскому диктатору: "Владимир, давай сначала разберёмся с Россией. А этим можешь заняться позже".

"Но, думаю, там (в войне России против Украины – 24 Канал) тоже все уладится. Хотя погибло очень много людей", – сказал Трамп.

Глава Белого дома утверждает, что главное в этом всем – это то, что "гораздо больше людей погибло, чем сообщается в сводках в Украине и России".

К слову, в прошлый раз телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся в день рождения американского лидера, 14 июня. Сам разговор длился около 50 минут, а президенты США и России обсудили ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.