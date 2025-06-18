Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, заметив, что Дональд Трамп осторожно действует в отношении России по ряду причин. При этом на словах он уже едва ли не готов уничтожить иранский режим без всяких оговорок.

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Почему Трамп осторожно действует в отношении России

Как отметил Городницкий, Трамп значительно агрессивнее высказывается в отношении Ирана, потому что не уважает местную власть и культуру. Он вырос на том, что США боролись против ближневосточных стран.

Россия для него, как бы это абсурдно не звучало, является Советским Союзом со своей мощью, армией и правителем-диктатором, который может убивать людей – и ничего ему за это не будет.

Трамп понимает, что с Ираном можно будет справиться частично руками израильтян. В любом случае он сможет послать свои самолеты, которые все разбомбят и уничтожат, как США это умеют делать с ковровыми бомбардировками. Так он может показать свою силу. Конечно, с Россией он так сделать не может,

– сказал Городницкий.

Трамп гладит Путина по "головке", потому что хочет, чтобы диктатор помог ему бороться против Китая. Он не понимает зачем накладывать санкции, уничтожать российскую экономику и структуру России.

При этом такое же мнение укоренилось в целом в американской политике. Иногда кажется, что американские аналитики, которые изучали СССР, передали все свои знания по наследству и приказали придерживаться этой линии.

Если Украина выиграет войну, то действительно есть шанс распада России. Там возможны беспорядки, уничтожение руководства. Американцы хотят сохранить все так, как есть. Конечно, за это должна заплатить Украина. Их мало интересует, что у нас происходит. Главное – результат. Им нужно, что Россия поддержала США в борьбе против Китая,

– подчеркнул Городницкий.

Добавим, по данным СМИ, Штаты хотят прекратить военную помощь для Украины. Там собираются переложить все на Европу.