Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що Дональд Трамп обережно діє щодо Росії з низки причин. При цьому на словах він вже ледь чи не готовий знищити іранський режим без жодних застережень.

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Чому Трамп обережно діє щодо Росії

Як наголосив Городницький, Трамп значно агресивніше висловлюється щодо Ірану, бо не поважає тамтешню владу та культуру. Він виріс на тому, що США боролися проти близькосхідних країн.

Росія для нього, як би це абсурдно не звучало, є Радянським Союзом зі своєю міццю, армією та правителем-диктатором, який може вбивати людей – і нічого йому за це не буде.

Трамп розуміє, що з Іраном можна буде справитися частково руками ізраїльтян. У будь-якому випадку він зможе послати свої літаки, які все розбомблять та знищать, як США це вміють роботи з килимовими бомбардуваннями. Так він може показати свою силу. Звісно, з Росією він так зробити не може,

– сказав Городницький.

Трамп гладить Путіна по "голівці", бо хоче, аби диктатор допоміг йому боротися проти Китаю. Він не розуміє навіщо накладати санкції, знищувати російську економіку та структуру Росії.

При цьому така ж думка вкоренилася загалом в американській політиці. Інколи видається, що американські аналітики, які вивчали СРСР, передали усі свої знання у спадок і наказали дотримуватися цієї лінії.

Якщо Україна виграє війну, то дійсно є шанс розпаду Росії. Там можливі заворушення, знищення керівництва. Американці хочуть зберегти все так, як є. Звісно, за це має заплатити Україна. Їх мало цікавить, що у нас відбувається. Головне – результат. Їм потрібно, що Росія підтримала США у боротьбі проти Китаю,

– підкреслив Городницький.

Додамо, за даними ЗМІ, Штати хочуть припинити військову допомогу для України. Там збираються перекласти усе на Європу.