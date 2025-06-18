Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу із журналістами.

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Що Трамп розповів про нову телефонну розмову з Путіним

Дональд Трамп зазначив, що під час телефонної розмови 17 червня Владімір Путін запропонував йому допомогу у ролі посередника у конфлікті між Іраном та Ізраїлем.

Я йому відповів: зроби мені послугу – будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, добре?

– заявив президент США.

Американський лідер сказав російському диктатору: "Владіміре, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися згодом".

"Але, думаю, там (у війні Росії проти України – 24 Канал) теж все владнається. Хоча загинуло дуже багато людей", – сказав Трамп.

Глава Білого дому стверджує, що головне в цьому всьому – це те, що "набагато більше людей загинуло, ніж повідомляється у зведеннях в Україні та Росії".

До слова, минулого разу телефонна розмова Дональда Трампа та Владіміра Путіна відбулася у день народження американського лідера, 14 червня. Сама розмова тривала близько 50 хвилин, а президенти США та Росії обговорили ситуацію в Україні та на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном.