Решения президента США Дональда Трампа часто кажутся импульсивными – эмоциональные, непредсказуемые, порой даже хаотичные. Но за каждым из них нередко стоит не только политический интерес, но и мнения членов его собственной семьи. Зять, дочь, сын, жена – каждый из них играет свою роль в игре, где семья стала частью властной системы.

24 Канал разобрался, как семья Трампа влияет на его решения и вообще политику США – от миротворческих миссий на Ближнем Востоке и предвыборных интриг до внезапного разворота в сторону Украины.

Неформальные советники с реальным влиянием: роль Иванки Трамп и Джареда Кушнера

Впервые войдя в Белый Дом в январе 2017 года Дональд Трамп привел с собой не только новую администрацию – он захватил собственную семью. Пока его предшественники полагались на ветеранов Вашингтона – узнаваемых конгрессменов или других профессиональных чиновников, Трамп делал ставку на тех людей, кого знал лично, из собственного имения, личных вечеринок и семейных чатов.

Очевидно, мотивировало Трампа глубинное недоверие к системе, что в конце концов и не удивительно, ведь впоследствии его бывшие советники и сторонники начнут открыто критиковать президента, как из-за его деятельности на должности, так и за его личные качества.



Чего только стоят мемуары экс-советника Трампа по вопросам нацбезопасности США Джона Болтона, где он изложил множество кулуарных деталей, проблем администрации Белого Дома и поведения Трампа времен первой каденции на посту президента США.

Полностью полагаться на собственный аппарат было невозможно, так что в выстроенной Трампом системе одной из самых влиятельных фигур стал его зять, муж Иванки Трамп – Джаред Кушнер. Человек без всякого опыта в политике и дипломатии, но с абсолютным доступом к ушам президента США. В конце концов именно Кушнер, а не Госдеп США, получил полноту действия в вопросах, связанных с Ближним Востоком. Кушнер проводил закрытые переговоры, развивал отношения с наследным принцем Саудовской Аравии и координировал соглашения, которые в конце концов изменили политический образ региона.



Джаред Кушнер и Иванка Трамп в сопровождении наследного принца Саудовской Аравии / Фото Getty Images

Основная и наиболее успешная работа Кушнера в должности уже не просто зятя, но и полноценного советника президента США – так называемые соглашения Авраама. Эти соглашения стали не просто дипломатическим прорывом, но и заявкой на собственное политическое наследие. Джаред Кушнер укрепил союз Израиля с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом – и сделал это тихо, через личные каналы, часто в обход формального государственного аппарата.

Джаред заключил мир там, где американские генералы десятилетиями тщетно писали доклады,

– описывали работу Кушнера западные медиа.

И пока Кушнер занимался Ближним Востоком, его жена и дочь президента США – Иванка Трамп – развивала положительный имидж всей каденции Дональда Трампа. В противовес отцовской эксцентричности, она постепенно становилась лицом "нормальности" Трампа для внешнего мира. Иванка говорила о женщинах в бизнесе, образовании, предпринимательстве – но всегда с осторожностью, балансируя между родственными связями и официальной должностью президентской советницы.

Пиком публичного участия Иванки в американской политике считается момент, когда она буквально заняла место своего отца рядом с мировыми лидерами на саммите G-20 в Гамбурге. Пресса посчитала это как откровенную демонстрацию того, что для президента США участие семьи в его политической работе не ограничивается декоративными фото во время официальных приемов, эти люди наделены реальной властью и полномочиями.

Дочь президента заполняет на этом AM's #G20 - сидя рядом с китайским председателем Си (Фото/@LanaLukash) pic.twitter.com/kzl8eahobG - West Wing Report (под редакцией Пола Брандуса) (@WestWingReport) 8 июля, 2017

Тем временем Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп якобы держались подальше и официально перешли к работе в Trump Organization. Однако реальность несколько отличалась. Трамп-младший стал главным пропагандистом MAGA-платформы, неким "голосом базы". Он не боялся говорить то, чего сам Трамп избежал бы даже в своих сообщениях в Twitter (сегодня Х). Трамп-младший активно атаковал оппонентов отца из демократического лагеря, сеял теории заговора, чем всячески разогревал радикальную часть MAGA-адептов.

Его деятельность часто выходила за рамки классической политической работы, и походила на проповеди для американских ультраправых. Официальной должности Трамп-младший не занимал, следовательно, и позволить себе мог гораздо больше.

В Белом доме этого периода официальная иерархия существовала только на страницах Википедии. Настоящая же власть происходила из родственных связей, безоговорочной лояльности и личной приверженности Дональда Трампа. Кушнер частно и вне поля зрения камер принимал иностранных лидеров, Иванка выбирала, какие события посетить вместе с госсекретарем, а Трамп-младший решал, кто президенту "друг", а кто "предатель и лжец".

Наследный MAGA-принц: как Трамп-младший проводил "кастинг" во вторую администрацию Трампа?



Дональд Трамп-младший вместе с отцом на предвыборном митинге в 2024 году / Фото Getty Images



После громкого поражения на президентских выборах 2020 года и не менее громкого штурма Капитолия США 6 января 2021-го, семья Трампа оказалась на обочине политической жизни страны. Часть союзников Трампа по республиканской партии сбежала, а иногда, как вот вице-президент Майк Пенс, начали открыто выступать против своего бывшего начальника и даже свидетельствовать против него по делу о попытке экс-президента отменить результаты выборов.

Но пока в самом Вашингтоне фамилия "Трамп" начала звучать как угроза, одна вещь оставалась неизменной – стремление Трампа и его семьи вернуться в Белый Дом.

Примерно в этот период начинается переформатирование влияний внутри семьи Трампов. Джаред Кушнер и Иванка Трамп отошли в тень после сокрушительной критики в медиа и событий 6 января. На одном из подкастов в 2025 году Иванка вообще заявила, что хочет быть "дочерью, а не советницей" и считает политику "темным, мрачным и сложным миром". Иванка рассказала, что сейчас ее основной приоритет – семья, а не политика.

И пока одни Трампы выходили из игры, другие только набирали обороты. Главным политическим "игроком" семьи постепенно становится Дональд Трамп-младший. Его роль в отцовской президентской кампании 2024 года уже не ограничивалась исключительно риторикой. По данным американских медиа, именно Трамп-младший руководил процессом отбора кадров в новую администрацию в переходный период после победы Трампа на выборах. Его задачей было не только отыскать необходимых профессионалов, но и проверить каждого на лояльность своему отцу и его идеям. В конце концов, все свелось к тому, что если ты хочешь занять какую-то должность, но вызываешь подозрение у Трампа-младшего – тебе не место в новой администрации. Впоследствии Трамп-младший намекнет и на собственные президентские амбиции.

Ответ – я не знаю. Возможно, однажды это призвание появится. Я всегда буду активно выступать в защиту этих вещей (идеалы MAGA-движения),

– ответил Дональд Трамп-младший на вопрос, планирует ли он когда-то баллотироваться в президенты США.

Стоит заметить, что украинцы узнали о Трампе-младшем из-за его постоянных призывов остановить любую военную поддержку Украины со стороны США и бесконечные нападки на президента Владимира Зеленского. Трамп-младший также активно продвигал пророссийские вбросы и дезинформацию на своей странице в Х. Сына президента США можно смело считать одним из самых антиукраинских публичных деятелей в Соединенных Штатах.

Переходный период открыл для Дональда Трампа-младшего новые возможности. Он основал закрытый клуб "Executive Branch", который позиционируется как платформа для бизнес-магнатов и политических экспертов, которые хотят работать с администрацией Трампа без внимания СМИ и присутствия лоббистов.

Попасть в клуб можно оплатив членский взнос в каких-то полмиллиона долларов. По информации NBC News, во время этих ужинов участники клуба могли "откровенно обсуждать стратегии", не опасаясь журналистов и микрофонов.

Но параллельно с этим Трамп-младший строит собственную империю влияния. В первые месяцы второго срока отца он входит в состав не менее восьми советов директоров компаний, большинство из которых связаны с фондом 1789 Capital. Сам же фонд ставит целью инвестировать деньги исключительно в "идеологически совместимые" компании – без враждебной MAGA левой повестки. Якобы ваши инвестиции не будут противоречить вашим убеждениям.



Публичная риторика Трампа-младшего фактически является продолжением этой стратегии, ведь он не просто говорит о "глубинном государстве" и "анти-woke" – он превращает это в критерии для финансирования. Для Трампов бизнес становится продолжением политики, а политика – источником формирования этой бизнес-среды по своему усмотрению.



Илон Маск сыграл ключевую роль в переизбрании Трампа благодаря своей платформе Х / Фото из соцсетей

Заинтересованность Дональда Трампа-младшего в криптоиндустрии также подчеркивает этот ход мыслей. После того как он стал одним из неформальных кураторов криптонаправления в окружении Трампа-старшего, началось активное продвижение партнерства с людьми приближенными к Илону Маску.

Сам Маск поддерживал так называемую народную криптовалюту Dogecoin, которую неоднократно упоминал в своих постах. І именно с Трампом-младшим, по данным медиа, Маск имел личные контакты в 2024-м – они неоднократно появлялись вместе на частных встречах и других мероприятиях. Но несмотря на то, что политическая история Маска так стремительно закончилась, политическая жизнь Трампа-младшего, похоже, только зарождается.

Наследница со стороны: как Лара Трамп меняла Республиканскую партию?

Но гораздо более интересной и неожиданной фигурой из семейного круга Дональда Трампа стала Лара Трамп – жена Эрика Трампа. Во времена первой каденции Трампа она воспринималась исключительно как жена "среднего сына", далекая от больших решений, хотя и с определенными амбициями.

Но за эти годы она сумела выйти из семейного фона и превратиться в одну из самых заметных фигур ультраправого фланга республиканской политики, и что более важно – помогла Трампу во второй раз войти в Овальный кабинет.



Лара и Эрик Трамп на митинге "Save America" 6 января 2021 года / Фото Getty Images

В отличие от Иванки, которая держалась рамок и работала над имиджем Трампа в мире, Лара говорила вслух то, на что другие только намекали, и благодаря этому получила право быть не только полноправным членом семьи Трампов, но и одним из элементов их политической деятельности. Еще во время кампании 2020 года Лара выступала на митингах, появлялась в эфирах Fox News, помогала координировать работу активистов на местах.

Именно Лара стала одним из самых громких голосов в день митинга "Save America" 6 января 2021 года. После штурма Капитолия критики ожидали, что Лара Трамп исчезнет с политической сцены, но вместо этого она совершила стремительный скачок в своей политической деятельности.

Уже в феврале 2024 года Трамп официально поддержал Лару как сопредседателя Республиканского национального комитета, где она не просто заняла должность, а полностью перестроила РНК под MAGA-формат. Вместо старых партийцев – новые активисты, вместо балансировки интересов – зачистка несогласных.



Она централизовала сбор средств, запускала юридические инициативы по "защите выборов" и буквально переписывала внутреннюю инфраструктуру Республиканской партии под стиль Дональда Трампа.

В декабре 2024-го она вышла из РНК с заявлением, что выполнила все поставленные цели, а именно привлекла деньги, перезагрузила структуру и мобилизовала избирателей. Однако уход с официальной должности не означал уход из политики. Лара вернулась, но на этот раз как ведущая собственного шоу "My View with Lara Trump" на Fox News. Формально это авторская программа, но фактически – официальный рупор семейной идеологии Трампов. На этом шоу говорят не о сухой выкладке политических событий, а об "истинной Америке", которая должна олицетворять ценности веры, семьи и традиций, не забывая вспомнить и о "либеральных угрозах" и "врагах изнутри".

В конце концов Лара стала тем, кем Иванка так и не смогла – настоящей политической актрисой в мире, где фамилия "Трамп" является ключом к американской политической системе. Ларе Трамп не надо бороться с внутренними противоречиями, не надо балансировать между публичным имиджем и риторикой Дональда Трампа.

Сегодня она олицетворяет идеальную концентрацию MAGA-активиста, что в конце концов делает ее не просто советницей или помощницей, а одной из центральных фигур движения. Ей уже открыто пророчат потенциальное будущее в Конгрессе или даже на должности вице-президента.

Тихая оппозиция: как Мелания Трамп изменила подход Белого Дома к Украине?

Но в этом круговороте радикальной риторики, личной лояльности и бизнес ненасытности в администрации Трампа сохраняется еще один источник влияния – Мелания Трамп. На протяжении всей первой каденции она казалась абсолютно аполитичной, ведь она не реагировала ни на публичные конфликты своего мужа с политическими оппонентами, не была активной участницей предвыборных митингов и не комментировала скандалы, связанные с Дональдом Трампом.

Именно поэтому никто не ожидал, что именно она станет той, кто сдвинет с места позицию США относительно Украины.



Мелания и Дональд Трамп во время объявления результатов президентских выборов в США, 2024 год / Фото Getty Images

В июле 2025 года, после очередной атаки России на украинский город, Дональд Трамп объявил о новой фазе политики в отношении Кремля. Он пригрозил "вторичными" санкциями, если Путин не прекратит огонь. Это было радикальное изменение – с линии условного "нейтралитета", что больше походил на подыгрывание Москве к жесткому ультиматуму Путину.

И именно тогда президент США признал, что на его решение повлияла не разведка, не генералы, и даже не обращение союзники – а разговор с собственной женой Меланией.

Я вернулся домой и говорю первой леди: "Имел сегодня разговор с Владимиром (Путиным) – и он был замечательным". А она мне: "Серьезно? Еще один город разрушен",

– рассказал Трамп журналистам.

На самом деле это не первый случай ее влияния на президента. Еще во времена первой каденции Мелания Трамп, согласно ее мемуарам, определенным образом повлияла на изменения в миграционной политике. Она негативно отреагировала на практику разделения семей на границе, из-за сообщений о случаях издевательства над детьми. После ее личной просьбы Трамп распорядился изменить эту политику.



Как и в истории с Украиной речь скорее не о политическом акте, а о моральном импульсе со стороны Мелании, который заставляет Дональда Трампа вносить изменения в свою политику.

Украинцы узнав о ее участии мгновенно ответили. В соцсетях начали массово появляться мемы с "Agent Melania", постеры, обращения и публичные благодарности. Российская пропаганда ответила в своем стиле – публичной истерией, за чем последовали попытки дискредитировать первую леди в сети и на телеэфирах.

После этого Трамп подписал пакет помощи Украине, первый за эту каденцию, и резко изменил свою риторику в сторону Кремля. И хотя этого мало для стратегического перелома современной политики администрации США в отношении Украины, этого оказалось достаточно, чтобы дать новый импульс сотрудничеству между Вашингтоном и Киевом.

Парадоксально, что в системе, где все строится на личной лояльности, радикальной риторике и холодном расчете, до сих пор остается пространство для критики, хоть и изнутри собственной семьи Дональда Трампа.