Выиграет не Трамп: евродепутат оценил, последствия тарифных угроз США из-за Гренландии

Дональд Трамп не оставляет надежды аннексировать Гренландию, поэтому прибег к экономическому давлению на европейские страны, которые ее поддерживают. Президент США с 1 февраля вводит 10% пошлины против ряда государств. Однако Европа готовит жесткую реакцию на действия Трампа.

Евросоюз в ответ на введение тарифов может разорвать экономические договоренности с США, если они предпримут попытку захватить Гренландию. Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в разговоре с 24 Каналом предположил, к чему может привести тарифная война с Евросоюзом, которую начал Трамп.

В каком состоянии находятся отношения ЕС и США?

Ауштрявичюс отметил, что из-за политики администрации Дональда Трампа по Гренландии, отношения между Евросоюзом и США уже находятся в глубоком кризисе, и это очень серьезная ситуация.

В то же время Европа своей позицией помогала корректировать в конструктивную сторону переговоры между США и Украиной и в определенной степени Россией. Потому что слово Европы было очень весомым для Киева,

– подчеркнул он.

Если отношения между Европой и США, которые строились на доверии, начнут разрушаться из-за действий администрации Трампа, то это, по мнению депутата Европарламента, очень опасно. Громкие заявления могут превратиться в реальные действия, политические решения, финансовые шаги и торговые ограничения, что может привести две крупнейшие экономические системы мира – Евросоюз и США – в тупик.

"Если оборвутся традиционные торговые, инвестиционные и другие связи, это станет большим минусом для обеих сторон. А выиграет от этого тот, кто конкурирует с Западом и ненавидит его, – Россия и ее союзники", – объяснил он.

К слову. 27 государств Евросоюза 18 января проведут срочное совещание относительно заявления Трампа о введении пошлин против европейских стран, которые поддержали Гренландию.

В Европе очень взволнованы из-за заявления президента США. И не только политики, но и, например, радикально правые силы в Дании, которые ранее поддерживали MAGA и политику Трампа. Теперь они считают, как отметил Ауштрявичюс, что надо полностью блокировать любые контакты с США.

"Неосторожные, опасные, ревизионистские высказывания со стороны администрации Трампа вызывают по всей Европе острый ответ и политические дискуссии. Это может перерасти в большой кризис отношений", – предположил депутат Европейского парламента от Литвы.

Возможна ли горячая фаза борьбы за Гренландию?

Если же этот кризис будет углубляться, дипломатические инструменты исчерпаются, то нельзя исключать, что возможны боестолкновения по территории Гренландии между США и совместными силами Европы.

Очень надеюсь, что наши отношения не окажутся в таком кризисном состоянии, когда короля Дании похитят и перевезут в США, как это произошло с Николасом Мадуро. Это, конечно, шутка. Надеюсь, что у наших политиков серьезные подходы и понимают всю ответственность,

– подчеркнул Пятрас Ауштрявичюс.

Депутат Европарламента выразил надежду, что появится платформа, на которой Европа и США смогут договориться, чтобы не подавать плохой пример для мира и для всех стран. Если начнет доминировать принцип силы и безответственные инициативы, встанет вопрос, чего тогда ждать от стран, которые строят свою политику именно на таких подходах – прежде всего России.

