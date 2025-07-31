Трамп выдвинул Путину новые условия, согласно которым Россия должна прекратить военные действия в Украине за 10 –12 дней, иначе Кремль ждут масштабные санкции. По мнению аналитиков, такие действия могут дать России больше пространства для действий.

Президент США Дональд Трамп до сих пор считает, что ему под силу быстро остановить войну в Украине, поэтому выбирает жестокую стратегию давления на Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Что означает новая стратегия Трампа?

Несмотря на неудачные попытки прекратить военные действия в начале своего президентского срока, Трамп ищет возможности сохранять свое влияние на политической арене. Новые заявления главы Белого дома объявляют сокращение срока ультиматума к Путину с 50 до 10 – 12 дней.

Невыполнение поставленных условий будет означать введение масштабных санкций, в частности введение абсолютных тарифов для стран, продолжающих покупать российскую нефть и газ. Такие решения должны заставить Кремль играть по правилам США.



Трамп выдвинул ультиматум Путину / Фото Evan Vucci

Однако по мнению аналитика Джозефа Боско, громкие требования Трампа могут сыграть на руку Путину, ведь дают России пространство для военного давления, продолжения разрушения украинских городов и убийств мирного населения. Зато глава Кремля настаивает на дальнейшем ведении агрессивной политики и не рассматривает завершение войны без выполнения поставленных военных задач и принуждения Украины к капитуляции.

Заигрывание с Путиным и длительные "дружеские" телефонные разговоры так и не принесли ожидаемых результатов, поэтому возникает необходимость принимать решительные меры в международной политике.



Трампу следует применить тот же прием, который сработал в отношении Ирана, и не ждать, пока выйдет время, прежде чем действовать против Путина и его опасных союзников – Китая, Ирана и Северной Кореи, которые поддерживают агрессию и военные преступления России,

– отмечает Боско.

Положить конец манипуляциям Путина могут глобальные конкретные решения, активизирующие всестороннюю поддержку Украины, использование конфискованных российских активов для помощи и восстановления. Важным аспектом является донесение правды россиянам об истинных масштабах потерь. Джозеф Боско утверждает, что такой сценарий может стать катализатором к смене режима в России.

Напомним, в ответ на ультиматум Трампа Медведев пригрозил президенту США возможным конфликтом. Ведь это противоречит планам России как можно больше затягивать переговорный процесс.