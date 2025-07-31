Президент США Дональд Трамп досі вважає, що йому під силу швидко зупитини війну в Україні, тому обирає жорстоку стратегію тиску на Путіна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Hill.

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Що означає нова стратегія Трампа?

Попри невдалі спроби припинити воєнні дії на початку свого президентського терміну, Трамп шукає можливостей зберігати вплив на політичній арені. Нові заяви очільника Білого дому оголошують скорочення терміну ультиматуму до Путіна з 50 до 10 – 12 днів.

Невиконання поставлених умов означатиме запровадження масштабних санкцій, зокрема введення абсолютних тарифів для країн, що продовжують купувати російську нафту та газ. Такі рішення мають примусити Кремль грати за правилами США.



Трамп висунув ультиматум Путіну / Фото Evan Vucci

Однак на думку аналітика Джозефа Боско, гучні вимоги Трампа можуть зіграти на руку Путіну, адже дають Росії простір для військового тиску, продовження руйнування українських міст та вбивств мирного населення. Натомість глава Кремля наполягає на подальшому веденні агресивної політики та не розглядає завершення війни без виконання поставлених воєнних завдань і примушення України до капітуляції.

Загравання з Путіним та тривалі "дружні" телефонні розмови так і не принесли очікуваних результатів, тому виникає потреба вживати рішучих заходів у міжнародній політиці.



Трампу слід застосувати той самий прийом, який спрацював щодо Ірану, й не чекати, поки вийде час, перш ніж діяти проти Путіна та його небезпечних союзників — Китаю, Ірану і Північної Кореї, які підтримують агресію й воєнні злочини Росії,

– зауважує Боско.

Покласти край маніпуляціям Путіна можуть глобальні конкретні рішення, що активізують всебічну підтримку України, використання конфіскованих російських активів для допомоги та відбудови. Важливим аспектом є донесення правди росіянам про справжні масштаби втрат. Джозеф Боско стверджує, що такий сценарій може стати каталізатором до зміни режиму в Росії.

Нагадаємо, у відповідь на ультиматум Трампа Медвєдєв пригрозив президенту США можливим конфліктом. Адже це суперечить планам Росії якомога більше затягувати переговорний процес.