Президент США Дональд Трамп до сих пор считает, что ему под силу быстро остановить войну в Украине, поэтому выбирает жестокую стратегию давления на Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Что означает новая стратегия Трампа?

Несмотря на неудачные попытки прекратить военные действия в начале своего президентского срока, Трамп ищет возможности сохранять свое влияние на политической арене. Новые заявления главы Белого дома объявляют сокращение срока ультиматума к Путину с 50 до 10 – 12 дней.

Невыполнение поставленных условий будет означать введение масштабных санкций, в частности введение абсолютных тарифов для стран, продолжающих покупать российскую нефть и газ. Такие решения должны заставить Кремль играть по правилам США.



Трамп выдвинул ультиматум Путину / Фото Evan Vucci

Однако по мнению аналитика Джозефа Боско, громкие требования Трампа могут сыграть на руку Путину, ведь дают России пространство для военного давления, продолжения разрушения украинских городов и убийств мирного населения. Зато глава Кремля настаивает на дальнейшем ведении агрессивной политики и не рассматривает завершение войны без выполнения поставленных военных задач и принуждения Украины к капитуляции.

Заигрывание с Путиным и длительные "дружеские" телефонные разговоры так и не принесли ожидаемых результатов, поэтому возникает необходимость принимать решительные меры в международной политике.



Трампу следует применить тот же прием, который сработал в отношении Ирана, и не ждать, пока выйдет время, прежде чем действовать против Путина и его опасных союзников - Китая, Ирана и Северной Кореи, которые поддерживают агрессию и военные преступления России,

– отмечает Боско.

Положить конец манипуляциям Путина могут глобальные конкретные решения, активизирующие всестороннюю поддержку Украины, использование конфискованных российских активов для помощи и восстановления. Важным аспектом является донесение правды россиянам об истинных масштабах потерь. Джозеф Боско утверждает, что такой сценарий может стать катализатором к смене режима в России.

Напомним, в ответ на ультиматум Трампа Медведев пригрозил президенту США возможным конфликтом. Ведь это противоречит планам России как можно больше затягивать переговорный процесс.