Республиканец, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус отметил 24 Каналу, что такое решение все равно не является панацеей. Все может изменить другое указание президента США.

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Как Трамп действительно может помочь Украине?

Пока США не будут давать Украине наступательные виды вооружения, до тех пор никаких сдвигов в российско-украинской войне не будет. Новая риторика Трампа в отношении России дает поводы надеяться, что он меняет свое мнение.

Например, он дал указание Пентагону заключить 2 контракта с американскими военными корпорациями, которые изготавливают ракеты. Говорится о специальных ракетах для Украины класса "воздух – земля",

– рассказал Борис Пинкус.

Их радиус составляет 450 километров. Они летят без спутниковой навигации и ниже, чем 300 метров, поэтому радары их не перехватят. Их в большом количестве якобы должны передать Украине в ближайшие недели.

Эти ракеты подходят для самолетов МиГ и F-16, которых сегодня не хватает Украине. Ходят слухи, что Трамп сказал лидерам европейских стран, которые имеют американские истребители, отправлять их Киеву. Без разрешения Америки они не могли этого сделать.

Авиационная коалиция, которая возникла в первый год войны, теперь сможет поставлять самолеты в Украину. Это позитив. Еще одна очень хорошая новость, что нижняя палата Конгресса поддержала помощь в сумме 6 миллиардов долларов. В ближайшие дни это должен подтвердить Сенат,

– сказал республиканец.

Все это существенные сдвиги в политике Трампа. К тому же ранее он говорил, что в неограниченном количестве будет поставлять Украине оружие. Европа согласилась за него платить. Это еще один источник поступлений вооружения.

Перспективы очень хорошие, но пока не стоит преждевременно радоваться. Только когда украинские военные будут держать в руках американское оружие – можно почувствовать спокойствие. Только достаточное количество оружия.