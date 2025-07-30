Республіканець, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус наголосив 24 Каналу, що таке рішення все одно не є панацеєю. Все може змінити інша вказівка президента США.

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Як Трамп справді може допомогти Україні?

Доки США не даватимуть Україні наступальні види озброєння, доти ніяких зрушень у російсько-українській війні не буде. Нова риторика Трампа щодо Росії дає приводи сподіватися, що він міняє свою думку.

Наприклад, він дав вказівку Пентагону укласти 2 контракти з американськими воєнними корпораціями, які виготовляють ракети. Мовиться про спеціальні ракети для України класу "повітря – земля",

– розповів Борис Пінкус.

Їхній радіус становить 450 кілометрів. Вони летять без супутникової навігації і нижче, ніж 300 метрів, тому радари їх не перехоплять. Їх у великій кількості нібито мають передати Україні в найближчі тижні.

Ці ракети підходять для літаків МіГ та F-16, яких сьогодні бракує Україні. Ходять чутки, що Трамп сказав лідерам європейських країн, які мають американські винищувачі, відправляти їх Києву. Без дозволу Америки вони не могли цього зробити.

Авіаційна коаліція, яка виникла у перший рік війни, тепер зможе постачати літаки до Україні. Це позитив. Ще одна дуже хороша новина, що нижня палата Конгресу підтримала допомогу в сумі 6 мільярдів доларів. Найближчими днями це має підтвердити Сенат,

– сказав республіканець.

Все це суттєві зрушення у політиці Трампа. До того ж раніше він говорив, що в необмеженій кількості постачатиме Україні зброю. Європа погодилася за неї платити. Це ще одне джерело надходжень озброєння.

Перспективи дуже хороші, але поки не варто передчасно радіти. Лише коли українські військові триматимуть в руках американську зброю – можна відчути спокій. Тільки достатня кількість зброї.