Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

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Що Трамп сказав про Путіна?

Дональд Трамп пригрозив Росії величезними тарифами та заявив, що Москва має укласти угоду щодо миру в Україні протягом 50 днів. Втім, відповіді від російського диктатора він не отримав.

Я не отримав жодної відповіді від Путіна. Це сором,

– сказав президент США.

Потім Дональд Трамп вирішив зменшити термін, який дав російському диктатору. 29 липня він заявив про 10 днів, які дає Росії для досягнення угоди з Україною.

У разі невиконання Трамп планує ввести мита та інші заходи проти Кремля. "Путін хоче продовжувати війну. Наші мита можуть вплинути на це, а можуть і ні", – сказав Трамп.