Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что Трамп сказал о Путине?

Дональд Трамп пригрозил России огромными тарифами и заявил, что Москва должна заключить соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. Впрочем, ответа от российского диктатора он не получил.

Я не получил никакого ответа от Путина. Это стыд,

– сказал президент США.

Затем Дональд Трамп решил уменьшить срок, который дал российскому диктатору. 29 июля он заявил о 10 днях, которые дает России для достижения соглашения с Украиной.

В случае невыполнения, Трамп планирует ввести пошлины и другие меры против Кремля. "Путин хочет продолжать войну. Наши пошлины могут повлиять на это, а могут и нет", – сказал Трамп.