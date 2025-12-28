Мы не можем закрывать на это глаза, Трамп об ударах Украины по России

Президент США Дональд Трамп высказался об атаках Сил обороны по территории России. Он считает, что факт таких ударов нельзя игнорировать.

Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время общения с журналистами на встрече с Владимиром Зеленским во Флориде 28 декабря, передает 24 Канал.

Актуально Началась встреча Зеленского и Трампа: онлайн-трансляция из Майами

Что сказал Трамп об ударах Украины по России?

Глава Белого дома перед переговорами с Зеленским провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

А уже во время пресс-конференции Трамп сказал, что Путин серьезно подходит к мирному соглашению. Президент США отметил, что Украина осуществляет серьезные атаки на территорию России, поэтому на это, по его словам, "нельзя закрывать глаза".

Дональд Трамп добавил, что взрывы в результате ударов продолжаются с обеих сторон. В то же время он отметил, что обе страны хотят мира, оба лидера стремятся к миру.