Мы не можем закрывать на это глаза, Трамп об ударах Украины по России
- Дональд Трамп заявил, что в контексте переговоров нельзя забывать об атаках Украины по территории России.
- В то же время он сказал, что оба лидера стран стремятся к миру.
Президент США Дональд Трамп высказался об атаках Сил обороны по территории России. Он считает, что факт таких ударов нельзя игнорировать.
Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время общения с журналистами на встрече с Владимиром Зеленским во Флориде 28 декабря, передает 24 Канал.
Что сказал Трамп об ударах Украины по России?
Глава Белого дома перед переговорами с Зеленским провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.
А уже во время пресс-конференции Трамп сказал, что Путин серьезно подходит к мирному соглашению. Президент США отметил, что Украина осуществляет серьезные атаки на территорию России, поэтому на это, по его словам, "нельзя закрывать глаза".
Дональд Трамп добавил, что взрывы в результате ударов продолжаются с обеих сторон. В то же время он отметил, что обе страны хотят мира, оба лидера стремятся к миру.