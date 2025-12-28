Відповідну заяву Дональд Трамп зробив під час спілкування з журналістами на зустрічі із Володимиром Зеленським у Флориді 28 грудня, передає 24 Канал.

Актуально Розпочалася зустріч Зеленського і Трампа: онлайн-трансляція із Маямі

Що сказав Трамп про удари України по Росії?

Очільник Білого дому перед перемовинами із Зеленським провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.

А вже під час пресконференції Трамп сказав, що Путін серйозно підходить до мирної угоди. Президент США наголосив, що Україна здійснює серйозні атаки на територію Росії, тож на це, за його словами, "не можна закривати очі".

Дональд Трамп додав, що вибухи внаслідок ударів тривають з обох сторін. Водночас він зауважив, що обидві країни бажають миру, обидва лідери прагнуть миру.