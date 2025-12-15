Я недавно говорил с Путиным, – Трамп
- Дональд Трамп подтвердил, что недавно говорил с Владимиром Путиным.
- До того анонимный американский чиновник сообщил, что может готовиться разговор не только с Зеленским, но и с Путиным.
Дональд Трамп во время своей пресс-конференции снова много говорил о войне и возможном мире в Украине. Президент США в том числе упомянул о Путине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Смотрите также США верят, что Россия примет "очень сильные гарантии безопасности" для Украины, – Le Monde
О чем Трамп говорил с Путиным и когда?
Лидера Соединенных Штатов спросили, говорил ли он недавно с Путиным. Тот очень коротко ответил, что да, и стал слушать следующий вопрос.
Никаких деталей Трамп не привел.
В этот день, 15 декабря, говорилось, что Трамп поговорит с Зеленским – такие данные приводили СМИ. Некоторые указывал, что будут присутствовать и лидеры ЕС.
Сам украинский президент высказался, что не знает, будет ли разговор именно сегодня.
Позже американский чиновник рассказал Суспильному, что может готовиться разговор не только с Зеленским, но и с Путиным – отдельно. В дальнейшем представители Украины и США могут встретиться в ближайшие выходные в Майами, чтобы обсудить мирный план.
"Нам приказано сделать все необходимое, чтобы способствовать от имени президента Трампа установлению прочного и долговременного мира между Украиной и Россией, и мы намерены сделать все возможное", – передало СМИ его слова.
Медиа указало, что американцы готовы ездить и в Россию, и в Украину.
Смотрите также Ошибка перевода: Зеленского и Мерца на пресс-конференции спросили о "трупах НАТО"
Другие заявления Трампа 15 декабря
Состоялся разговор между Трампом и европейскими лидерами, который президент США назвал очень хорошим. Пока не известно, был ли там Зеленский.
Что касается установления мира в Украине, то Трамп сказал: мы сейчас ближе, чем когда-либо.
Впрочем, американский президент считает, что Украина "уже потеряла территории".
Однако вопрос гарантий безопасности обсуждают совместно с Европой – мол, США не хотят, чтобы война снова началась.
А еще Трамп понимает, что обе страны могут изменить свое мнение. "Россия хочет положить этому конец. Проблема в том, что они будут хотеть положить этому конец, а потом вдруг передумают. И Украина будет хотеть положить этому конец, а потом вдруг передумает. Мы должны заставить их договориться", – объяснил он.