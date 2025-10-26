Имею успехи в этом, – Трамп в очередной раз заявил, что он любит останавливать войны
- Дональд Трамп убеждает, что имеет успехи в урегулировании военных противостояний.
- Он в очередной раз отметил количество войн, которые ему удалось остановить.
Дональд Трамп с дипломатическим визитом прибыл в Малайзию. Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул свою значимость в мирных урегулированиях конфликтов.
Соответствующее заявление президент США сделал на саммите АСЕАН, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Как Трамп высказывается о своих мирных инициативах?
Американский лидер присутствовал при подписании расширенного соглашения о прекращении огня между лидерами Таиланда и Камбоджи. Он заявил, что получает удовольствие от урегулирования войн, назвав это делом, в котором он имеет талант и опыт.
По его мнению, хотя это слишком серьезно, чтобы называть хобби, установление мира – то, что он действительно любит делать.
Заключение мирного договора между Таиландом и Камбоджей Дональд Трамп назвал одной из восьми войн, которые его администрации удалось завершить.
По словам Трампа, его команде удавалось прекращать в среднем по одному вооруженному конфликту в месяц, и осталась лишь одна война.
Он подчеркнул, что если его усилия помогают спасти миллионы жизней, это можно считать настоящим достижением.
Посредничество президента США в военных конфликтах
Трамп неоднократно подчеркивал, что за время своего президентства сумел остановить восемь войн. В частности речь идет о конфликтах между Израилем и Ираном, Пакистаном и Индией, Руандой и Демократической Республикой Конго, Арменией и Азербайджаном.
К тому же во время визита в Израиль 16 октября президент США Дональд Трамп объявил об официальном завершении войны в Газе. Однако уже 19 октября боевики ХАМАС нарушили режим прекращения огня.
В то же время несмотря на обещания быстро урегулировать военные действия в Украине конкретных результатов так и не удалось достичь. Трамп также подчеркнул, что потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной значительно сложнее любых других, которые он заключал. По его словам, он ожидал, что соглашение будет достигнуто еще до установления мира на Ближнем Востоке.
На днях американский президент отменил встречу с российским диктатором. Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности переговоров с главой Кремля, однако есть определённые условия. Он также отметил, что всегда имел хорошие отношения с Владимиром Путиным, но последние события его очень разочаровали.