Может стать следующей после Венесуэлы: Трамп назвал страну, "с которой надо что-то делать"

3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой были задержаны президент Николас Мадуро и его жена. Дональд Трамп намекнул, что также может вмешаться в дела другой страны.

В эфире Fox News президент США выступил по телефону. Он назвал следующую после Венесуэлы страну, по которой может нанести удары, передает 24 Канал.

Что Трамп сказал о Мексике?

Так, Дональд Трамп назвал президента Мексики Клаудию Шейнбаум "хорошей женщиной". В то же время он отметил, что власть в стране находится в руках картелей.

Не она руководит Мексикой – Мексикой руководят картели. С Мексикой придется что-то делать,

– подытожил политик.

Напомним, что весной Дональд Трамп предложил отправить американские войска в Мексику для борьбы с незаконной торговлей наркотиками, но президент Мексики Клаудия Шейнбаум отклонила это предложение. Шейнбаум подчеркнула важность суверенитета Мексики и предложила сотрудничать с США в борьбе с наркокартелями, но на территории каждой страны отдельно.

Заметим, что Трамп в начале своего второго срока Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт из Мексики из-за потока наркотиков и нелегальной миграции, в частности фентанила. Он назвал эти тарифы инструментом давления, чтобы заставить Мексику жестче бороться с наркотрафиком и усилить безопасность на границе.

Что известно об операции США в Венесуэле?