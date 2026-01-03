Укр Рус
3 января, 17:25
2

Может стать следующей после Венесуэлы: Трамп назвал страну, "с которой надо что-то делать"

Анастасия Колесникова
  • Дональд Трамп заявил, что "с Мексикой надо что-то делать".
  • По словам президента США, страной управляют картели.

3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой были задержаны президент Николас Мадуро и его жена. Дональд Трамп намекнул, что также может вмешаться в дела другой страны.

В эфире Fox News президент США выступил по телефону. Он назвал следующую после Венесуэлы страну, по которой может нанести удары, передает 24 Канал.

Что Трамп сказал о Мексике?

Так, Дональд Трамп назвал президента Мексики Клаудию Шейнбаум "хорошей женщиной". В то же время он отметил, что власть в стране находится в руках картелей.

Не она руководит Мексикой – Мексикой руководят картели. С Мексикой придется что-то делать,
– подытожил политик.

Напомним, что весной Дональд Трамп предложил отправить американские войска в Мексику для борьбы с незаконной торговлей наркотиками, но президент Мексики Клаудия Шейнбаум отклонила это предложение. Шейнбаум подчеркнула важность суверенитета Мексики и предложила сотрудничать с США в борьбе с наркокартелями, но на территории каждой страны отдельно.

Заметим, что Трамп в начале своего второго срока Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт из Мексики из-за потока наркотиков и нелегальной миграции, в частности фентанила. Он назвал эти тарифы инструментом давления, чтобы заставить Мексику жестче бороться с наркотрафиком и усилить безопасность на границе.

Что известно об операции США в Венесуэле?

  • В ночь на 3 января Соединенные Штаты провели масштабную военную операцию на территории Венесуэлы, нанеся удары по Каракасу и другим регионам.
  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Им предъявлены обвинения в заговоре против США, наркотерроризме и владении вооружением.
  • Официальной целью операции США назвали борьбу с наркотрафиком и устранение режима Мадуро, которого они считают нелегитимным и коррумпированным.
  • В ответ правительство Венесуэлы осудило действия США как военную агрессию, объявило чрезвычайное положение, мобилизовало армию и призвало население к защите суверенитета.
  • Мировая реакция была смешанной. Россия, Иран и некоторые латиноамериканские страны решительно осудили операцию, тогда как часть западных государств заняли осторожную или нейтральную позицию, оценивая правовые и политические последствия.