Геополитика Ближний Восток Трамп заявил, что США воздержатся от новых ударов по Ирану при одном условии
2 августа, 07:23
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Трамп заявил, что США воздержатся от новых ударов по Ирану при одном условии

Татьяна Бабич

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока воздержится от новых ударов по Ирану, потому что Тегеран и другие страны Ближнего Востока сообщили о работе над возможным соглашением. По словам Трампа, он согласился приостановить атаку при условии, что стороны смогут быстро достичь соглашения.

К этому решению, как отметил американский президент, также присоединился Израиль. Соответствующее заявление Трамп сделал в своей социальной сети Truth Social.

При каких условиях США не будут совершать атаки на Иран?

Глава Белого дома подчеркнул, что США находятся в полной боевой готовности и обладают беспрецедентным уровнем военной мощи. В то же время Иран и другие страны региона попросили Вашингтон отложить удар, заявив о достижении определенных договоренностей относительно будущего соглашения.

Оно, по словам президента США, должно предусматривать немедленное и полное открытие Ормузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана.

Учитывая это, Трамп согласился отменить атаку, если стороны смогут оперативно заключить соглашение, ведь "это решение отвечает интересам всего мира, а также будет способствовать выживанию, успешному развитию и процветанию Ирана". Израиль, по словам президента США, поддерживает это решение.

Все должны немедленно приступить к работе, чтобы довести дело до конца,
– подчеркнул Трамп.

Ранее Axios сообщал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман призвал Трампа воздержаться от новых ударов по Ирану.

Стоит напомнить, что буквально накануне появилась информация о том, что США и Израиль могут начать новую масштабную кампанию ударов по Ирану. По данным источников, под прицелом могли оказаться объекты энергетической инфраструктуры.

Трамп заявлял о намерении нанести мощный удар, чтобы заставить Тегеран прекратить войну, которая длится уже почти полгода.

На фоне обострения ситуации посольства США в странах региона предупредили граждан о возможной отмене авиарейсов, ограничениях воздушного движения и других перебоях с поездками.

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