Трамп заявил, что США воздержатся от новых ударов по Ирану при одном условии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока воздержится от новых ударов по Ирану, потому что Тегеран и другие страны Ближнего Востока сообщили о работе над возможным соглашением. По словам Трампа, он согласился приостановить атаку при условии, что стороны смогут быстро достичь соглашения.

К этому решению, как отметил американский президент, также присоединился Израиль. Соответствующее заявление Трамп сделал в своей социальной сети Truth Social.

При каких условиях США не будут совершать атаки на Иран?

Глава Белого дома подчеркнул, что США находятся в полной боевой готовности и обладают беспрецедентным уровнем военной мощи. В то же время Иран и другие страны региона попросили Вашингтон отложить удар, заявив о достижении определенных договоренностей относительно будущего соглашения.

Оно, по словам президента США, должно предусматривать немедленное и полное открытие Ормузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана.

Учитывая это, Трамп согласился отменить атаку, если стороны смогут оперативно заключить соглашение, ведь "это решение отвечает интересам всего мира, а также будет способствовать выживанию, успешному развитию и процветанию Ирана". Израиль, по словам президента США, поддерживает это решение.

Все должны немедленно приступить к работе, чтобы довести дело до конца,

– подчеркнул Трамп.

Ранее Axios сообщал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман призвал Трампа воздержаться от новых ударов по Ирану.

Стоит напомнить, что буквально накануне появилась информация о том, что США и Израиль могут начать новую масштабную кампанию ударов по Ирану. По данным источников, под прицелом могли оказаться объекты энергетической инфраструктуры.

Трамп заявлял о намерении нанести мощный удар, чтобы заставить Тегеран прекратить войну, которая длится уже почти полгода.

На фоне обострения ситуации посольства США в странах региона предупредили граждан о возможной отмене авиарейсов, ограничениях воздушного движения и других перебоях с поездками.