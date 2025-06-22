Трамп сделал новое заявление относительно ударов по Ирану

В ночь на 22 июня Дональд Трамп сообщил, что бомбардировщики США успешно атаковали ядерные объекты в Иране. По словам американского президента, они полностью уничтожены.

На следующий день в собственной соцсети Truth Social Трамп оставил новое сообщение о ударе по Ирану, передает 24 Канал.

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Вырвали бомбу из рук Ирана

Американский лидер напомнил, что иранский режим убил тысячи американцев и даже захватил американское посольство в Тегеране во времена администрации Картера. Он отметил, что вчера американцы достигли невероятного успеха, помешав Ирану получить ядерную бомбу.

Вчера мы имели впечатляющий военный успех, вырвав "бомбу" прямо из их рук (и они бы ее использовали, если бы могли!),

– говорится в заметке Трампа.

Напомним, что, по словам Джей Ди Вэнса, США не воюют с Ираном, а только с его ядерной программой. Кроме того, он отметил, что Вашингтон не хочет смены режима в Иране. Решение о ликвидации аятоллы остается на усмотрение Израиля.