Наступного дня у власній соцмережі Truth Social Трамп залишив новий допис про удар по Ірану, передає 24 Канал.

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Вирвали бомбу з рук Ірану

Американський лідер нагадав, що іранський режим вбив тисячі американців і навіть захопив американське посольство в Тегерані за часів адміністрації Картера. Він наголосив, що вчора американці досягли неймовірного успіху, завадивши Ірану отримати ядерну бомбу.

Вчора ми мали вражаючий військовий успіх, вирвавши "бомбу" прямо з їхніх рук (і вони б її використали, якби могли!),

– йдеться у дописі Трампа.

Нагадаємо, що, за словами Джей Ді Венса, США не воюють з Іраном, а лише з його ядерною програмою. Крім того, він зазначив, що Вашингтон не хоче зміни режиму в Ірані. Рішення щодо ліквідації аятоли залишається на розсуд Ізраїля.