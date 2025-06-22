Загалом на ядерні об'єкти було скинуто 14 одиниць GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). У 2015 році США на озброєнні мали лише 20 таких бомб, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Скільки GBU-57 MOP мають США

У травні 2024 року видання Bloomberg писало про розширення заводу з виробництва боєприпасів в Оклахомі з метою нарощування обсягів саме MOP.

У публікації йшлося, що темпи виробництва MOP становлять дві бомби на місяць або ж 24 одиниці GBU-57 на рік.

Очікувалося, що розширення заводу має збільшити цей показник до щонайменше 6 або навіть й 8 бомб на місяць (від 72 до 96 бомб на рік).

Відомо, що роботи із розширення заводу мали бути закінчені щонайбільше на початку осені 2024 року.

З урахуванням цих даних, можна припустити, що на момент проведення операції "Опівнічний молот" вночі 22 червня, США загалом могли мати у своєму розпорядженні декілька сотень бомб GBU-57.

Аналітики зазначаться, що це не надто велика кількість з урахуванням, що на удар лише по об'єкту у Фордо пішло 12 бомб.