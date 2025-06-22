Як повідомляли ЗМІ, раніше США не наважувалися атакувати ядерні об'єкти, оскільки не були впевнені в ефективності своїх протибункерних бомб. Втім, у ніч проти 22 червня вони вже ж були застосовані для ударів по Ірану, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи може удар США по Ірану перерости у глобальну війну

Бомби – "руйнівники бункерів"

Сполучені Штати скинули на ядерні об'єкти бомби GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), відому як "протибункерні".

Довідка: MOP – це бомба вагою 13 600 кілограмів, з яких 2 700 кілограм – вибухівка. Вона має довжину 6 метрів та ширину – 80 сантиметрів. Бомба несе великий вибуховий заряд, який детонує при досягненні цілі. Вона виготовлена з високопродуктивного сталевого сплаву, що дозволяє їй залишатися цілою під час пробивання твердих матеріалів, таких як бетон і камінь.

У ВПС США кажуть, що ця бомба була створена для "знищення зброї масового ураження наших ворогів, розташованої у добре захищених об'єктах". Вважається, що це єдиний боєприпас, здатний дістатися до глибоко захованих об'єктів.

Бомба здатна проникати на глибину до 60 метрів у ґрунт. Найглибший іранський об'єкт Фордо розташований приблизно на глибині 80–90 метрів під землею. Тому для його ураження, ймовірно, потрібно кількох ударів бомбами у тому ж місці.

До слова, бомбардувальники B-2 Spirit США — єдині літаки, здатні нести такі бомби.