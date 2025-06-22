Всего на ядерные объекты было сброшено 14 единиц GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). В 2015 году США на вооружении имели только 20 таких бомб, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Сколько GBU-57 MOP имеют США

В мае 2024 года издание Bloomberg писало о расширении завода по производству боеприпасов в Оклахоме с целью наращивания объемов именно MOP.

В публикации говорилось, что темпы производства MOP составляют две бомбы в месяц или 24 единицы GBU-57 в год.

Ожидалось, что расширение завода должно увеличить этот показатель до не менее 6 или даже 8 бомб в месяц (от 72 до 96 бомб в год).

Известно, что работы по расширению завода должны были быть закончены максимум в начале осени 2024 года.

С учетом этих данных, можно предположить, что на момент проведения операции "Полуночный молот" ночью 22 июня, США в целом могли иметь в своем распоряжении несколько сотен бомб GBU-57.

Аналитики отмечаются, что это не слишком большое количество с учетом, что на удар только по объекту у Фордо ушло 12 бомб.