Всего на ядерные объекты было сброшено 14 единиц GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). В 2015 году США на вооружении имели только 20 таких бомб, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
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Сколько GBU-57 MOP имеют США
В мае 2024 года издание Bloomberg писало о расширении завода по производству боеприпасов в Оклахоме с целью наращивания объемов именно MOP.
В публикации говорилось, что темпы производства MOP составляют две бомбы в месяц или 24 единицы GBU-57 в год.
Ожидалось, что расширение завода должно увеличить этот показатель до не менее 6 или даже 8 бомб в месяц (от 72 до 96 бомб в год).
Известно, что работы по расширению завода должны были быть закончены максимум в начале осени 2024 года.
С учетом этих данных, можно предположить, что на момент проведения операции "Полуночный молот" ночью 22 июня, США в целом могли иметь в своем распоряжении несколько сотен бомб GBU-57.
Аналитики отмечаются, что это не слишком большое количество с учетом, что на удар только по объекту у Фордо ушло 12 бомб.