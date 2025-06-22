Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, прокоментувавши ситуацію на фронті. За його словами, Росія досі має можливість залучити значні ресурси на війну, але вони поступово вичерпуються.

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Чи зможе Росія захопити Донецьку область

Як наголосив Маломуж, українські підрозділи стримують ворога на усіх ділянках фронту. Вже була інформація, що на Сумщині вдалося звільнити Андріївку.

Наразі Росія не має можливостей здійснити прорив на фронті. Однак, звісно, на окремих ділянках вони намагаються просуватися, попри значні втрати.

Росіяни планували значні наступальні дії на Покровському, Торецькому, Новопавлівському напрямках, щоб зрештою завоювати Донецьку область. Наші підрозділи утримали позиції та продовжують знищувати ворога,

– підкреслив Маломуж.

За його словами, українські захисники руйнують плани диктатора Путіна. У нього не вийде здійснити масштабну наступальну операцію на Донеччині.

Яка ситуація на Донеччині: дивіться карту бойових дій

Додамо, станом на 22 червня Росія втратила понад 1 мільйон 11 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 10964 російських танки, 22867 бойових броньованих машин, 29432 артилерійських систем тощо.