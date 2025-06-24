Трамп раскрыл, встретится ли с Зеленским на саммите НАТО
- Трамп заявил, что предположительно встретится с Зеленским на саммите НАТО в Гааге.
- Украинский лидер раньше хотел обсудить с ним новый оборонный пакет.
24 июня в Гааге проходит саммит НАТО, куда пригласили президента Зеленского. Украинский лидер рассчитывает на встречу с американским.
Встреча Зеленского и Трампа должна была состояться еще на полях саммита "Большой семерки" в Канаде. Впрочем, тогда ее провести не удалось, поскольку президент США преждевременно покинул саммит из-за событий на Ближнем Востоке, передает 24 Канал.
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Будет ли встреча Трампа и Зеленского
Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, встретится с Зеленским на саммите НАТО. Об этом пишет Clash Report.
Сам Владимир Зеленский в интервью Sky News говорил, что команды обеих сторон работают над их с Трампом встречей, проговаривают время.
К слову, еще в Канаде политик надеялся в разговоре с Трампом поднять вопрос военной помощи Украине, а именно нового оборонного пакета. Зеленский сказал, что Киев готов его купить.
Обратите внимание! Белый дом подтвердил Sky News, что встреча Дональда Трампа с Зеленским запланирована на один из дней саммита НАТО в Гааге.
В последний раз лидеры встречались на похоронах Папы Франциска в апреле.
Эта короткая встреча состоялась в решающий момент для Украины — на фоне опасений, что США могут сократить поддержку Киева и отказаться от мирных переговоров.
Она также стала продолжением неудачной встречи между Трампом и Зеленским в Белом доме, в ходе которой визит украинского лидера завершился досрочно — было отменено подписание соглашения по полезным ископаемым и совместная пресс-конференция с Трампом.
Напомним, что глава государства прокомментировал отношения Трампа и Путина. Он сказал, что не имеет ясного представления о них, но считает, что США рассматривают Украину как союзника.