Трамп заявил о "капитуляции" хуситов, США прекратят бомбардировки

Дональд Трамп заявил, что йеменские хуситы "больше не хотят воевать". Именно поэтому США немедленно прекратят удары по их позициям.

Об этом президент рассказал в Белом доме, передает 24 Канал. Группировка якобы пообещала не атаковать американские корабли.

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Что заявил Трамп

По словам Трампа, американские военные немедленно прекратят бомбардировку позиций хуситов.

Они просто не хотят воевать. И мы будем уважать это, мы прекратим бомбардировки. Они капитулировали, но, что еще важнее, мы поверим им на слово,

– сказал президент США.

Напомним, 4 мая из Йемена запустили баллистическую ракету, которая попала в аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле. Система ПВО не смогла сбить воздушную цель, пострадало 3 человека.

В ответ израильские ВВС атаковали портовый город Ходейда в Йемене, применив более 50 видов боеприпасов. Таким образом Тель-Авив якобы решил перейти к действиям, хотя ранее позволял США самостоятельно проводить воздушную кампанию против группировки.