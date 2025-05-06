Трамп заявил о "капитуляции" хуситов, США прекратят бомбардировки
- Дональд Трамп заявил о "капитуляции" хуситов, поскольку те якобы "больше не хотят воевать".
- Президент США объявил прекращение ударов по хуситам, которые пообещали не атаковать американские корабли.
Дональд Трамп заявил, что йеменские хуситы "больше не хотят воевать". Именно поэтому США немедленно прекратят удары по их позициям.
Об этом президент рассказал в Белом доме, передает 24 Канал. Группировка якобы пообещала не атаковать американские корабли.
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Что заявил Трамп
По словам Трампа, американские военные немедленно прекратят бомбардировку позиций хуситов.
Они просто не хотят воевать. И мы будем уважать это, мы прекратим бомбардировки. Они капитулировали, но, что еще важнее, мы поверим им на слово,
– сказал президент США.
Напомним, 4 мая из Йемена запустили баллистическую ракету, которая попала в аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле. Система ПВО не смогла сбить воздушную цель, пострадало 3 человека.
В ответ израильские ВВС атаковали портовый город Ходейда в Йемене, применив более 50 видов боеприпасов. Таким образом Тель-Авив якобы решил перейти к действиям, хотя ранее позволял США самостоятельно проводить воздушную кампанию против группировки.