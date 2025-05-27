Трамп не просто так заявил о новых пошлинах на товары из ЕС: есть 2 объяснения его действий

Президент США Дональд Трамп объявил о необходимости ввести 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза. Таким заявлениям может быть 2 объяснения.

Речь идет о пошлинах Трампа ради возможных финансовых махинаций или даже мести европейцам. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

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Может быть 2 варианта

Игорь Эйдман предположил, что, возможно, таким образом Трамп проводит определенные финансовые махинации относительно биржи. Ведь заявления о пошлинах обваливают курс акций, которые можно покупать по минимальным ценам.

Немножко мошенничает. Он не впервые это делает. Сначала он делает такие заявления, которые обвалили курс акций. Далее только он, его семья, окружение знают, когда он сделает заявления, которые поднимут этот курс акций на бирже. То есть нивелирует то снижение, которое было в результате его прошлых заявлений. В момент, когда акции на минимуме, они скупают акции,

– объяснил он.

Впоследствии Трамп объявляет, что достигнуто соглашение, что все решили, поэтому никаких тарифов не будет. Акции снова поднимаются вверх и продаются. Затем американский лидер может снова вернуться к заявлениям о пошлинах, и акции снова падают в цене.

Также, по словам политолога, может быть более негативный и опасный вариант. Возможно, таким образом Трамп пытается наказывать европейцев за то, что они не подстраиваются под его политику.

Они не сдали Украину, не стали подстраиваться под его политику, в формат давления на Украину, амнистию России за ее преступления. Европейцы пошли наперекор этой политике. Таким образом Трамп может им мстить с помощью тарифов. Потому что вдруг что, он сразу хватается за тарифы,

– предположил социолог.

Есть мнение, что это может быть согласовано с Кремлем. Ведь никому неизвестны детали отношений Трампа с Владимиром Путиным, которые, вероятно, имеют какое-то общение.

Напомним, что Дональд Трамп отложил введение 50% пошлин на товары из ЕС. Он планировал ввести пошлины на импорт товаров из Европейского Союза с 1 июня 2025 года. Президент США решил продлить торговые переговоры до 9 июля 2025 года.