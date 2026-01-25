В Кремле негативно оценили политические методы Дональда Трампа. Россияне считают, что политический стиль американского президента не соответствует их курсу на формирование многополярного мира.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Что говорят в Кремле о Трампе?

По словам Пескова, американский лидер Трамп привык все решать "через силу". В России такой метод, мол, называют "наклонять через колено".

"И те, кто наклоняется, они будут дальше наклоняться. Главное – этого не делать нам", – добавил пресс-секретарь Кремля.

Отдельно Песков высказался о европейских политиках. По его мнению, нынешнее "бедное" поколение лидеров ЕС "не способно противостоять настойчивости Трампа".

Также пресс-секретарь Путина обвинил Европу в лицемерии. В качестве примера он привел реакцию на публикацию президентом США частной переписки с президентом Франции. Аргументировал Песков это тем, что подобного возмущения не было, когда Макрон публиковал разговор с Путиным.

