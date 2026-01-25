Наклонять "через колено", – Песков раскритиковал Трампа за його методы в политике
- В Кремле считают, что политические методы Трампа решать все "через силу" не соответствуют курсу России.
- Песков критикует европейских лидеров за неспособность противостоять американскому президенту и обвиняет Европу в лицемерии.
В Кремле негативно оценили политические методы Дональда Трампа. Россияне считают, что политический стиль американского президента не соответствует их курсу на формирование многополярного мира.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
Что говорят в Кремле о Трампе?
По словам Пескова, американский лидер Трамп привык все решать "через силу". В России такой метод, мол, называют "наклонять через колено".
"И те, кто наклоняется, они будут дальше наклоняться. Главное – этого не делать нам", – добавил пресс-секретарь Кремля.
Отдельно Песков высказался о европейских политиках. По его мнению, нынешнее "бедное" поколение лидеров ЕС "не способно противостоять настойчивости Трампа".
Также пресс-секретарь Путина обвинил Европу в лицемерии. В качестве примера он привел реакцию на публикацию президентом США частной переписки с президентом Франции. Аргументировал Песков это тем, что подобного возмущения не было, когда Макрон публиковал разговор с Путиным.
Недавние заявления Кремля
Перед переговорами в Абу-Даби 23 – 24 января Кремль настаивал на выводе украинских войск из Донбасса. Тогда Дмитрий Песков заявил, что не видел шансов для достижения договоренностей, если Украина не покинет Донецкую область.
Также в России заявляли о якобы "атаке украинских дронов на резиденцию Путина". Тогда Кремль пригрозил усилением переговорной позиции.
По данным ISW, Россия продолжает настаивать на своих требованиях к Украине. Кроме того, Москва пытается переложить ответственность за отсутствие прогресса в переговорах на Киев.